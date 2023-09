Poste Italiane e Confcommercio a sostegno delle imprese molisane

CAMPOBASSO. Poste Italiane e Confcommercio hanno siglato un accordo per offrire alle imprese associate in Molise alcune agevolazioni attraverso tariffe dedicate su spedizioni nazionali e servizi di pagamento.

Grazie alla capillarità della rete di Poste Italiane in tutto il territorio e al ruolo di Confcommercio, l’accordo evidenzia l’impegno a sostegno delle imprese molisane consentendo a ogni associato di beneficiare, da oggi, di molteplici vantaggi su servizi e prodotti funzionali alle esigenze della propria attività.

In particolare, alle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti associate sono garantite offerte speciali e un’assistenza dedicata su: Poste Delivery Business Prepagata, il servizio di corriere espresso per spedire documenti e merci destinati a privati e aziende pensato per il mercato dell’e-commerce; Poste Delivery Business Nazionale e Internazionale Postpagato; Servizio Acquiring Codice Postepay e Postepay Mobile Pos e Postepay Pos Fisico per transazioni di pagamenti con carta anche in mobilità; Carta Prepagata Postepay Evolution Business, la carta di debito prepagata riservata alle Imprese.

Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono disponibili nelle sezioni dedicate dei siti poste.it e confcommercio.it.