Zone Franche Doganali, l’incontro con Guadagnuolo, Roberti e Di Lucente

CAMPOBASSO. Zone Franche Doganali. Oggi l’incontro a Campobasso nella sede della Regione Molise.

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e il Vicepresidente e Assessore alle attività produttive, Andrea Di Lucente, hanno riunito questa mattina gli imprenditori nel parlamentino di via Milano, per un incontro con il Commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica Puglia-Molise, ingegner Manlio Guadagnuolo.

L’argomento questa volta ha riguardato le Zone Franche Doganali e le opportunità che esse offrono (importare le merci in sospensione di dazi doganali e Iva) in aggiunta a quelle già previste per la Zes (semplificazioni amministrative e agevolazioni fiscali).

Il 30 settembre scadrà, infatti, l’avviso pubblico del Commissario, rivolto agli Enti e agli imprenditori, che intendano presentare istanze e manifestazioni di interesse finalizzate alla perimetrazione di Zone Franche Doganali all’interno delle aree della Zes Adriatica.