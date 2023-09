Trasporto locale, azioni della Gtm per migliorare la qualità dell'ambiente in centro

TERMOLI. Ieri mattina, presso il Comune di Termoli, si è tenuto un incontro tra il vice sindaco reggente, Vincenzo Ferrazzano, la società concessionaria del Servizio di Trasporto Pubblico Locale di Termoli Gtm s.r.l., nella persona del legale rappresentante Giuseppe Larivera e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uil Trasporti, in rappresentanza del personale viaggiante, per affrontare le problematiche di natura ambientale relative al Terminal Bus di piazza Garibaldi.

L’Arpa Molise, a seguito di richiesta da parte del Comune di Termoli, ha fornito i dati relativi alla qualità dell’aria nell’area interessata, dove è allocata una centralina di rilevamento dei parametri. Da tali dati si evince che le emissioni in atmosfera soddisfano i requisiti di legge, non risultando, nell’anno 2022, superamenti dei parametri previsti.

La Gtm si è resa disponibile a porre in essere tutti gli accorgimenti affinché, oltre alla problematica delle emissioni dei gas di scarico, vengano ridotte le emissioni sonore che possano recare disturbo agli abitanti della zona interessata, confermando le disposizioni chiare, già in precedenza impartite, relative allo spegnimento del motore degli autobus in sosta, assicurando un controllo più puntuale sul loro rispetto, ricordando anche che, nel progetto di riqualificazione dell’area di piazza Garibaldi, è prevista la installazione di un ambiente di accoglienza climatizzato, per gli utenti e per gli autisti degli autobus, finalizzato ad evitare che i mezzi sostino con il motore acceso per mantenere in uso l’impianto di climatizzazione sui mezzi per una temperatura adeguata per l’utenza e per gli operatori stessi.

Le rappresentanze sindacali, apprezzando la disponibilità degli interlocutori istituzionali e privati, si sono dichiarati pronti a collaborare affinché gli autisti ottemperino alle disposizioni relative allo spegnimento dei motori in sosta, dichiarando che gli stessi hanno sempre operato con il massimo impegno e diligenza, fatto riconosciuto sia dall’Amministrazione comunale, sia dal concessionario datore di lavoro. In relazione alla paventata possibilità di uno spostamento del terminal bus in altra area contigua alla stazione, Ferrazzano ha ricordato che la stazione di Termoli sarà oggetto di una importante opera di riqualificazione, che prevede anche la costruzione di attraversamenti al di sopra della linea ferrata. A seguito di questi lavori si potrà in seguito valutare la possibilità di delocalizzare il terminal.