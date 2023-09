Professioni sanitarie e della prevenzione: all'UniMol trend ancora di crescita

CAMPOBASSO. Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, e la new entry di quest’anno, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, a pochi giorni dalle prove di ammissione evidenziano anche per il nuovo anno accademico un segno positivo e in crescita, in controtendenza rispetto al trend nazionale.

I corsi di laurea triennale delle Professioni sanitarie e della prevenzione attivati presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio” dell’Università degli Studi del Molise, dunque, si confermano attrattivi e richiesti, oltre a completare il ventaglio delle opportunità formative dell’area medico-assistenziale per l’anno accademico 2023-2024.

La graduatoria da poco pubblicata, infatti, mette in risalto come i candidati idonei e assegnati garantiscano la copertura totale dei posti assegnati dal Ministero all’UniMol, in particolare dei 150 per Infermieristica e i 25 per Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; senza dubbio continua e si rafforza l’attenzione verso Fisioterapia e si rimarca il significativo risultato per Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia che sottolinea l’efficacia del percorso progettuale intrapreso, delle risposte e delle opportunità fortemente richieste dal territorio.

Professioni sanitarie UniMol, quindi, ancora una volta con un segno positivo a fronte di un generale calo del numero di candidati alle selezioni per l’ammissione ai corsi universitari, già registrato dalla Conferenza nazionale dei corsi di laurea professioni sanitarie (Clps) nello studio condotto per l’anno accademico 2022-23.

Il dato testimonia la qualità dell’offerta formativa che l’Università degli Studi del Molise continua a mettere in campo, anche in ordine all’attivazione del nuovo corso di studi in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia. Ma non è stata solo la novità introdotta ad attrarre candidati: anche per gli altri corsi di studi già attivati per tre profili sanitari, Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, la risposta in termini di partecipazione ai test di ammissione è stata piena.

In diversi atenei italiani, al contrario, il numero dei partecipanti e degli idonei è risultato inferiore al numero dei posti a bando.

Si tratta di risultati positivi per l’UniMol e per l’intero territorio regionale. Le future figure professionali della sfera sanitaria possono trovare in Molise soddisfazione professionale: non è irrilevante il fatto che sempre più spesso professionisti occupati in strutture sanitarie del Nord, scelgano poi di trasferirsi nelle zone del Mezzogiorno dove il costo della vita risulta più sostenibile. Anche in quest’ottica, l’Ateneo molisano porta avanti con impegno la missione di assicurare un’offerta formativa attenta all’equilibrio tra bisogni sanitari e sociali emergenti, preparazione universitaria e professionale e mercato del lavoro.

Le candidate e i candidati utilmente collocati in graduatoria e ammessi a uno dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e della prevenzione devono completare l’iter di immatricolazione all’Università degli Studi del Molise entro il 29 settembre seguendo le procedure online: la domanda va completata via web accedendo al Portale dello studente dal sito www.unimol.it – profilo “Studente” (“Portale dello studente e servizi online”).