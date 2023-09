Troppi morti sul lavoro: "Servono Procura speciale e la fattispecie di reato specifico

TERMOLI. Si è svolto nella giornata di ieri a Roma l’assemblea nazionale Uil dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) a cui ha partecipato una delegazione Uilm di Termoli.

«Un incontro importante che ha visto confrontarsi più di 1000 RLS. Dobbiamo tutti mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro. La dignità del lavoro e il rispetto della vita devono essere al centro dell’agenda politica. Siamo già ad oltre 900 infortuni mortali da gennai. Più di 500.000 incidenti. Lo dice l’Inail al netto del lavoro nero. Il 90% delle ispezioni ha registrato infrazioni penali. C’è una responsabilità morale di chi non fa nulla. Di fronte alla perdita di una vita umana non possiamo non farci avanti. Servono i rappresentanti per la sicurezza anche nelle aziende sotto i 15 dipendenti, non si riducano le ore di formazione. Con tre morti al giorno serve una procura speciale come quella per l’antimafia e l’istituzione del reato di omicidio sul lavoro.

Continueremo a parlare di sicurezza e a squarciare questo silenzio. Lo faremo in ogni luogo di lavoro, territorio, piazza, perché va ristabilita la giustizia e la dignità della vita. È un percorso lungo e difficile, che ci ha visto spesso da soli, ma su cui non ci tireremo indietro». Rls Uilm Termoli.