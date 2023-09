Servizio civile digitale, ultimi giorni per candidarsi

TERMOLI. Restano pochi giorni per candidarsi al bando di Anpeas che in Molise mette a disposizione 78 posti di operatore volontario di Servizio Civile Digitale: le domande devono essere presentate online entro le ore 14 di giovedì 28 settembre collegandosi alla piattaforma Dol (https://domandaonline.serviziocivile.it) a cui si accede con Spid, Sistema pubblico di identità digitale. Due i progetti per cui è possibile presentare domanda: “Passeggiate digitali 2024” e “La Banda Larga dell’inclusione 2024” inseriti all’interno del programma “Scd - Facili(t)Azioni digitali 2024”, proposto da Anpeas in co-pogrammazione con il comune di Isernia, con l’obiettivo di favorire e sostenere l’inclusione digitale facendo particolare attenzione alle fasce fragili della popolazione.

“Viviamo in una società sempre più connessa e interconnessa dove le competenze digitali giocano un ruolo fondamentale, ma questo - commenta la dott.ssa Patrizia Pano, presidente dell'Anpeas - rischia di essere motivo di esclusione per quelle fasce fragili della popolazione che si trovano a subire gli effetti del divario digitale, in particolar modo nelle piccole realtà comunali del Mezzogiorno come le nostre. Da qui, prosegue la presidente Anpeas, l’importanza di progetti che mirano a supportare i cittadini attraverso la promozione dell’accesso ai servizi pubblici digitali e la realizzazione di un servizio di “facilitazione digitale” attraverso un’attività di “educazione digitale” in favore di minori e anziani del Molise”.

L’impegno previsto è di 25 ore settimanali, articolato su cinque giorni, per un monte ore annuo di 1.145 ore e prevede un compenso mensile di 507,30 euro.

"I progetti saranno realizzati in molti comuni molisani che sono nostri Enti partner. Dall’ultimo monitoraggio sull’andamento delle domande - rende noto la Presidente dell’Associazione - risultano ancora senza o con poche domande i seguenti Comuni: Busso, Cantalupo, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castelmauro, Civitanova del Sannio, Colletorto, Filignano, Guardialfiera, Limosano, Lucito, Lupara, Macchiagodena, Monacilioni, Montecilfone, Montemitro, Oratino, San Biase, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Pietro Avellana, San Polo Matese, Sepino, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio e Vinchiaturo. Pertanto invito i giovani residenti in questi comuni o di quelli limitrofi a candidarsi perché questa è davvero un’opportunità che ti cambia la vita sia sotto il profilo umano che formativo”.