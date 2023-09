Gigafactory Stellantis, sigle metalmeccaniche convocate in Consiglio regionale

TERMOLI. Doppio livello di confronto sul pianeta Stellantis, tra Molise e Roma. Ricordando come domani, alle 11, sono convocati a Palazzo Vitale al cospetto del Governatore Roberti i sindacati metalmeccanici, le stesse parti sociali hanno visto accolta anche l’istanza rivolta alla presidenza del Consiglio regionale.

Quintino Pallante ha convocato ieri le delegazioni a Palazzo d’Aimmo, per le 12.30 di lunedì 25 settembre. Istanza inviata il 5 settembre scorso dalle organizzazioni sindacali territoriali di Fim–Uilm–Uglm- Aqcfr sul futuro dell’investimento per la Gigafactory del Gruppo Stellantis a Termoli e del percorso di garanzia per i lavoratori attualmente impegnati presso lo stabilimento della città adriatica.