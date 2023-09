Confronto tra professionisti, imprese e istituzioni sul nuovo codice della crisi

CAMPOBASSO. Si svolgerà il prossimo 27 settembre dalle ore 15:30 alle 18:30, presso la sala convegni della Camera di Commercio del Molise, il secondo degli eventi dedicati al Nuovo Codice della Crisi, dal titolo “La composizione negoziata per il superamento della crisi d’impresa”.

Sarà questa l’occasione per discutere e approfondire il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza e l’Istituto della Composizione Negoziata, focalizzandosi da un punto di vista sia giuridico che operativo sugli strumenti che il legislatore mette a disposizione delle imprese che si trovano in situazioni di difficoltà e che possono sfociare nella crisi e nell’insolvenza.

A partire da una panoramica sull’Istituto della Composizione Negoziata dalla sua introduzione ad oggi, verranno approfonditi gli strumenti che le imprese possono e devono usare per affrontare senza indugio e in modo efficace l’ingresso in situazioni configurabili come quelle previste dal Codice. Saranno quindi trattati in modo specifico gli strumenti stragiudiziali previsti, con un affondo finale sulle modalità di accesso e di utilizzo della Piattaforma Telematica Nazionale messa a disposizione dal sistema Camerale alle imprese italiane per l’accesso alla procedura di Composizione Negoziata.

Obiettivo dell’incontro è aprire un confronto tra professionisti, imprese e istituzioni sull'introduzione della nuova normativa del codice della crisi d’impresa e sulle opportunità che offre in tema di prevenzione e risoluzione di tali problematiche, anche alla luce delle difficoltà che il sistema economico sta affrontando.

Aprirà i lavori il Presidente della Camera di commercio del Molise, Paolo Spina. Interverranno poi il Vice Prefetto Vicario della Prefettura – Utg di Campobasso e coordinatrice della Commissione regionale per la nomina dell’esperto, Elvira Nuzzolo, i Presidenti degli Ordini Professionali territoriali dei Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Avvocati, il Vice Segretario Generale di Unioncamere Sandro Pettinato, la Giudice della Sezione del Tribunale delle Imprese presso il Tribunale di Campobasso, nonché componente della Commissione regionale per la nomina dell’esperto, Claudia Carissimi, e il Responsabile Regolazione del Mercato della Camera di Commercio del Molise Giovanni Berardini.

«La composizione negoziata – per Paolo Spina presidente della Camera di Commercio del Molise - è uno strumento che trova la sua utilità nella consapevolezza, da parte soprattutto dei creditori, che molte crisi di impresa, se affrontate tempestivamente, possono trovare soluzione in un percorso di negoziazione stragiudiziale “rafforzata”. Come Camera di Commercio auspichiamo in una maggiore adesione delle imprese in quanto è uno strumento con costi contenuti e con tempi certi rispetto ad altre soluzioni che in ogni caso non prevedono la continuità aziendale”.

In questo contesto, le Camere di Commercio assumono un ruolo fondamentale nella composizione negoziata della crisi d'impresa, offrendo un servizio essenziale sia per la prevenzione sia per l’accesso ai servizi di composizione negoziata della crisi d’impresa.

Colti gli eventuali segnali di crisi aziendali, gli imprenditori possono accedere poi alla piattaforma telematica nazionale, realizzata dal sistema camerale, per l’accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa e richiedere la nomina di un esperto indipendente per la redazione del piano di risanamento. L’esperto non si sostituisce all’imprenditore nel dialogo con i suoi creditori, ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa.

L’evento è accreditato dagli tutti gli Ordini Professionali territoriali dei Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Avvocati ai fini del riconoscimento dei rispettivi crediti formativi.

Per partecipare all’evento in presenza del 27 settembre è necessario iscriversi online al link disponibile anche tra le news in home page del sito camerale www.molise.camcom.it.