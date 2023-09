Fismic-Confsal secondo sindacato alla Isringhausen di Atessa

ATESSA. Si sono svolte ieri le elezioni di rappresentanza sindacale all’interno della Isringhausen di Atessa, azienda che si occupa dello sviluppo della produzione di sistemi di seduta innovativi per veicoli commerciali e di molle tecniche. La Fismic Confsal, presentatasi in lista per la prima volta, viene eletta come secondo sindacato di rappresentanza dai lavoratori, ottenendo 1 RSU e RLS.

I complimenti di tutta l’Organizzazione al candidato eletto, Aniello Sicignano, che risulta anche il secondo candidato più votato in assoluto.

“Un risultato straordinario per la Fismic Confsal all’interno della Isringhausen di Atessa, che presentatasi alle elezioni per la prima volta, ottiene la fiducia dei lavoratori e diventa il secondo sindacato di rappresentanza. – dichiara il segretario generale di Lanciano Fismic Confsal, Gianluca Gagliardi - La Isringhausen è un’azienda leader nel mondo nel suo settore e un sito molto importante per il territorio della Val di Sangro. Questo risultato, che è frutto di un impegno costante e di un ottimo lavoro di tutta la nostra squadra, sia territoriale che nazionale, sancisce ancora una volta la rilevanza della nostra Organizzazione sul territorio ed è una conferma di come i lavoratori riconoscano il sindacalismo autonomo, che è realmente vicino ai lavoratori e tutela il lavoro.”

“La Fismic Confsal continua ad ottenere vittorie e risultati significativi in tutto il Paese e sul territorio della Val di Sangro cresce sempre di più. Ovunque ci presentiamo alle elezioni, riceviamo enormi consensi da parte dei lavoratori e questa per noi è una gratifica, ma non un traguardo. I risultati raggiunti sono uno stimolo a lavorare sempre di più in favore dei diritti occupazionali e salariali dei lavoratori, portando in alto la loro voce e non disattendendo la fiducia riposta in noi”, conclude Gagliardi.