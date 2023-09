Risparmio, investimenti e previdenza: l'educazione finanziaria

MOLISE. Continuano gli appuntamenti organizzati da Poste Italiane sull’Educazione Finanziaria.

Si sono svolti ieri, giovedì 21 settembre, due webinar gratuiti dal titolo “Il risparmio e gli investimenti” e “La previdenza”. Massiccia la l’adesione a entrambi gli eventi, anche dal Molise.

Inoltre, in occasione della “Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni” che cade il 23 settembre e allo scopo di incontrare le esigenze di tutti i cittadini, l’Azienda ha deciso di inserire il supporto Lis per entrambi gli appuntamenti. Durante le sessioni i partecipanti hanno ricevuto utili suggerimenti su come gestire al meglio risparmi e investimenti e pianificare da subito il proprio percorso previdenziale per vivere serenamente gli anni della pensione.

Per conoscere i prossimi appuntamenti in calendario e prenotarsi gratuitamente ai webinar, basta collegarsi al sito https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi, scegliere la tematica di interesse e registrarsi.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali Esg, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.