«In Molise il caro gasolio colpisce duro 40 pescherecci e le famiglie di 250 pescatori»

TERMOLI. Di ieri le interviste a due armatori, nell'imminenza del ritorno in mare dei pescherecci, che avverrà nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 settembre.

A intervenire, ora, è stato il presidente di Federcoopesca, Domenico Guidotti.

«Si ritorna in mare dopo il fermo ma con tanta amarezza: il prezzo del gasolio che in tre mesi ha fatto registrare +25% abbiamo chiesto al governo interventi economici per affrontare un autunno che si preannuncia caldo per il settore.

Ci ritroviamo a dover fare i conti con il caro carburante e dobbiamo evitare che si tocchino i picchi raggiunti all’inizio del conflitto in Ucraina che in pochi mesi fece registrare aumenti del 100% del prezzo del gasolio. Chiediamo al governo di non sottovalutare questi campanelli di allarme e valutare la reintroduzione del credito di imposta o di altri strumenti in grado, per le imprese, di far fronte ai maggiori costi da affrontare.

Le imprese di pesca molisane hanno una forte dipendenza dal carburante ed i motori delle imbarcazioni, soprattutto quelli con i sistemi a traino, risultano fortemente energivori.

Per questi ultimi tipi di pesca, l’incidenza dei costi di produzione è nell’ordine del 60/70%. Si tratta di circa dell'80% della flotta peschereccia molisana, che nel complesso conta circa 40 imbarcazioni e 250 pescatori da cui dipende la gran parte di prodotto venduto sul mercato della nostra città. A seconda della tipologia e della dimensione del peschereccio vengono consumati tra i 500 e i 1.700 litri di gasolio al giorno».