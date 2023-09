Stellantis e Gigafactory, Urso: «Il Molise nel tavolo permanente, entro fine anno il piano industriale»

Il Ministro del Mimit Adolfo Urso interviene sul progetto di Gigafactory a Termoli

TERMOLI. Un venerdì, il penultimo di settembre, ieri, dove il progetto Gigafactory non è stato solo protagonista in Molise, ma anche in Abruzzo e con dichiarazioni di scala nazionale.

Ieri sera, il Ministro Adolfo Urso, intervenuto a Pescara, per chiudere la rassegna Abruzzo Economy Summit, ha parlato di Stellantis, rimarcando l’Adriatico come protagonista centrale per lo sviluppo dell’Europa.

Non poteva mancare un ampio passaggio su Stellantis e sul tavolo al quale, accanto all’azienda, siederanno anche i sindacati, l’Anfia e i presidenti delle Regioni dove hanno sede gli stabilimenti della multinazionale.

«Per concordare, entro dicembre, quello che abbiamo definito il Piano di sviluppo di Stellantis in Italia. Le prime linee di indirizzo sono chiare. Innanzitutto invertire la tendenza sulla produzione, visto che negli ultimi vent’anni i veicoli prodotti in Italia si sono ridotti progressivamente fino a raggiungere livelli davvero allarmanti, con l’obiettivo di raggiungere nel tempo un milione di auto e veicoli commerciali, garantendo anche i livelli occupazionali. Quindi aumentare gli investimenti in ricerca, sviluppo e in modelli innovativi, che saranno più diffusi nei prossimi anni con la transizione all’elettrico. Il terzo tema è come garantire la transizione per tutta la filiera dell’indotto dell’automotive italiano, un gioiello della nostra industria e che serve anche imprese automobilistiche di altri Paesi. Credo che il faro debba essere - ha aggiunto rilanciare l’industria automobilistica del nostro Paese su cui è nata, peraltro, tutta l’industria italiana».