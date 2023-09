Giornalisti del Molise al voto, seggio aperto anche a Termoli

TERMOLI. Giornalisti dell'Ordine del Molise al voto oggi, in presenza, dopo la doppia sessione del 20 e 21 settembre. Seggio aperto anche a Termoli, sempre in via Asia.

L'ufficio elettorale adriatico dell'Odg Molise è composto da Maria Teresa Di Lallo, Mariangela Biondo, Alessandro Nardelli, Vincenzo Notarangelo e Lucia Checchia. In mattinata, anche il presidente Vincenzo Cimino ha trascorso un paio d'ore sulla costa.

Si tratta di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Collegio dei Revisori dei Conti, si vota dalle 10 alle 18.