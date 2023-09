Traffici marittimi in sicurezza, a lezione di "Crisis"

TERMOLI. Si è concluso il meeting del progetto Interreg denominato “Crisis” e organizzato a Termoli dal Flag Molise Costiero, uno dei partner del programma insieme alla municipalità di Ulcinji (Montenegro) e al Comune di Molfetta. “Crisis” è un progetto di cooperazione transfrontaliera tra Italia, Albania e Montenegro che si propone di gestire in modo innovativo il traffico marittimo di materiale infiammabile e pericoloso, sia per quanto attiene il trasporto che per quel che riguarda lo stoccaggio nei porti interessati, tra cui quello di Termoli.

Il meeting si è svolto nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 settembre e ha visto la partecipazione delle delegazioni del Comune di Molfetta e del Flag Molise Costiero, mentre i rappresentanti del Montenegro hanno partecipato in collegamento web.

A fare gli onori di casa il direttore del Flag Cloridano Bellocchio e l'avvocato Enrico Miele, in rappresentanza del presidente Vincenzo Ferrazzano e dei membri del consiglio di amministrazione che hanno sottolineato l’importanza di un progetto in grado di sviluppare tecnologie utili a tutelare le aree marittime interessate e a garantire la sicurezza della rete dei porti dell’adriatico meridionale.

Nella mattina di giovedì i partner hanno discusso dell’avanzamento del progetto e delle strategie da attuare nei prossimi mesi, mentre nel pomeriggio gli stakeholders e le istituzioni locali, tra cui la Capitaneria di Porto, sono stati coinvolti in un “Focus Group” nel quale sono emerse problematiche e necessità da affrontare in futuro.

Come spiegato dall’Ingegnere Danilo Martino, tecnico incaricato di sviluppare gli algoritmi richiesti dal progetto: «In questi mesi i partner hanno lavorato assiduamente, in particolare ora che il progetto volge al termine stiamo finalizzando le attività tecniche e di esecuzione non solo dal punto di vista del management e della comunicazione internazionale ma anche per quanto riguarda gli obiettivi tecnici e tecnologici. Questo in riferimento all’analisi e allo studio dei dati e dei conseguenti algoritmi cha abbiamo integrato all’interno della piattaforma».

Uno studio che ha portato alla creazione di due algoritmi. Il primo attiene alla definizione del percorso e della rotta migliore per le imbarcazioni, in considerazione delle condizioni meteo, delle condizioni del traffico e degli indici di rischio basati sulle caratteristiche del materiale trasportato. L’altro algoritmo riguarda l’ottimizzazione dello stoccaggio delle merci e di conseguenza le procedure di arrivo delle navi nel porto.

Un aspetto fondamentale del progetto è quello della sostenibilità. «Abbiamo proceduto ad una mappatura delle aree marine protette – ha spiegato l’ingegner Daniele Martino – al fine di tutelare le zone interessate e creare rotte alternative, ad esempio nella zona delle Isole Tremiti».

Il meeting si è concluso nella giornata di venerdì, con una porta aperta ai prossimi passi da affrontare e ai prossimi eventi: «Tra questi – ha spiegato il delegato della municipalità montenegrina di Ulcinji Nexhat Kapidani – la possibilità di organizzare una conferenza conclusiva in Montenegro nella quale verranno esposti i risultati finali del progetto».

