Vincenzo Cimino rieletto presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Molise

CAMPOBASSO. L’Ordine dei Giornalisti del Molise ha completato al primo turno il rinnovo delle cariche per il triennio 2023/2026 attraverso il voto espresso in maniera telematica nei giorni 20 e 21 settembre e oggi in presenza nei tre seggi di Campobasso, Isernia e Termoli.

In serata si è riunita per la prima il Consiglio direttivo che ha provveduto a confermare Vincenzo Cimino nella carica di presidente ed ha eletto vice presidente Cosimo Santimone, alla carica di segretaria Marcello Tamburello e di tesoriere Luigi Albiniano. Completano il Consiglio Andrea Nasillo, Mauro Gioielli, Antonella Iammarino, Cristina Niro e Giuseppe Cavuoti.

Riconferma alla presidenza del Collegio dei revisori dei conti per Francesco Bottone composto da Antonella Salvatore e Francesco Colavita.