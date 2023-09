Il maltempo frena il ritorno in mare, dal porto salpati soltanto tre pescherecci

TERMOLI. Il maltempo che ha funestato il primo fine settimana d'autunno sulla costa molisana ha inciso pesantemente anche sul ritorno in mare della flottiglia di pescherecci dopo sei settimane di fermo biologico.

L'attesa per riprendere l'attività ittica, in un contesto critico, dettato dagli aumenti del carburante, col caro gasolio che ha toccato in appena 3 mesi una risalita dei prezzi alla pompa del 25%, è stata fiaccata dal forte vento e dalle condizioni meteo-marine che hanno determinato la rinuncia della gran parte di armatori ed equipaggi.

Ad affrontare il mare aperto, spingendosi al largo dopo aver mollato gli ormeggi, a partire dalle 23.01 di ieri, soltanto tre imbarcazioni, tra le più grandi, capaci evidentemente di sfidare i marosi con maggiore governabilità.

Alla ripresa dell'attività di pesca dopo il periodo di fermo, per dieci settimane consecutive, i pescherecci devono osservare un turno settimanale di stop aggiuntivo, riducendo da 4 a 3 i giorni di permanenza in mare per il cosiddetto "strascico", per questa ragione era scontato che si optasse per un rinvio in vista di un miglioramento meteo. Con sole tre barche salpate, stasera la riapertura del mercato ittico, dunque, vedrà le aste a scartamento ridotto.