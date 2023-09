Movimento agricolo molisano: Di Rocco si dimette, Zara nuovo presidente

BASSO MOLISE. Cambio della guardia nei posti chiave di presidente e segretario ai vertici del Movimento agricolo molisano, che dopo la parentesi estiva, dove i coltivatori sono alle prese coi raccolti e la concretizzazione di un anno di sforzi sul “campo”, torna a farsi sentire. In una importane riunione, avvenuta a Larino alcune sere fa, nell’ambito dell’assemblea dei membri del comitato regionale del Mam, si è proceduto al rinnovo della dirigenza dell’importante sodalizio agricolo molisano, a seguito delle dimissioni prima del segretario regionale, Domenico Zeoli, e poi del presidente Antonio Di Rocco, avvicendati rispettivamente da Concezio Centorame e dall’ex vicepresidente Ivano Zara. Sembra che siano state proprio le elezioni regionali a far tremare il vertice del Movimento.

Si vocifera che dopo la decisione sostenuta fortemente dal vertice di partecipare alle elezioni con la Lista unita dell’Udc e il successivo deludente risultato elettorale, abbiano aperto molte polemiche interne ed abbiano portato alle dimissioni del presidente. Antonio Di Rocco, intervenuto, smentisce questa versione dei fatti e spiega che le sue dimissioni sono dovute all’esigenza di un ricambio generazionale all’interno del Movimento che porti forze nuove ed assicura di aver lasciato lo stesso in ottime mani, precisa inoltre che continuerà ad essere parte attiva mettendo a disposizione del Movimento tutta la sua esperienza. Il neopresidente Ivano Zara, invece, nell’ illustrare il futuro del Mam ha dichiarato che bisogna rinnovare la classe dirigente del Movimento con volti nuovi e giovani, per far sì che si passi da un sistema di gestione che denuncia solamente le problematiche presenti nel mondo agricolo ad uno che riesca a proporre soluzioni per risolverle.

Inoltre, a breve sarà presa in esame una modifica dello statuto per adeguarlo ai tempi e con la nuova classe dirigente si cercherà di coinvolgere giovani laureati e diplomati in agricoltura, anche con eventuali collaborazioni con l’Unimol e con le altre organizzazioni agricole, cosicché il Mam possa aiutare i giovani a rimanere sul territorio e possa stare al passo con i tempi e aiutare gli agricoltori ad essere aggiornati sulle nuove normative ed indirizzarli per attingere ai fondi regionali, nazionali ed europei. Tutto questo in vista del profondo cambiamento che sta per attraversare questo settore con l’avvento di un’agricoltura biologica, circolare, biodinamica e sempre più tecnologica e globalizzata. Il presidente aggiunge che in questi giorni sarà costituita una rete di imprese agricole formata da una maggioranza di giovani agricoltori che li aiuterà ad attingere ai finanziamenti disponibili.

Con questa rete c’è in progetto di realizzare impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, di stoccaggio ed un centro logistico per commercializzare direttamente sul mercato mondiale i nostri prodotti di alta qualità, visto che già oggi molte aziende cerealicole e zootecniche trasformano i loro prodotti, ma trovano difficoltà nell’individuare il giusto canale di vendita.

Il neo presidente Zara ha concluso la riunione esprimendo profonda gratitudine al caro amico Antonio Di Rocco con il quale per anni ha collaborato e nominandolo socio costituente onorario, quale fondatore del Movimento.