Scuole specializzazione area medica: conferme e novità all'UniMol

Scuole Specializzazione Area medica: conferme e novità, parla il Rettore UniMol Luca Brunese

CAMPOBASSO. Alta formazione avanzata e specialistica nel campo della salute, ancora un passo significativo per l’Università degli Studi del Molise e per il territorio. Si amplia e arricchisce di prospettive e di opportunità l’offerta del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”.

“Il panorama delle Scuole di specializzazione comincia a diventare importante, è un grande successo per il nostro Ateneo,” dichiara il rettore Luca Brunese.

Con Decreto ministeriale dell’Università e della Ricerca sono state accreditate, infatti, tutte le Scuole di Specializzazione di Area Medica con una dotazione completa di borse e di disponibilità di posti per formare 49 futuri specialisti del settore medico-ospedaliero, a partire dal prossimo 1° novembre e per i prossimi 4 o 5 anni, a seconda della durata delle specifiche Scuole.

In definitiva significa avere sin da subito 49 specializzandi, per poi a regime, ogni anno successivo, ritrovarsi con lo stesso numero, e la stessa disponibilità di posti, anche nella prospettiva di un possibile incremento, e il tutto poi senza gravare in alcun modo sul bilancio del Sistema sanitario regionale, in quanto le borse saranno a totale carico del Ministero dell’Università e della Ricerca.

“Il significato strategico di 49 nuovi medici specialisti, anche in settori importanti, che vanno a lavorare nel servizio sanitario regionale del Molise – evidenzia Brunese – sta nel fatto che questa delle scuole di specializzazione è la vera grande opportunità per la regione Molise di risolvere l’emergenza dei professionisti sanitari, dei medici all’interno delle strutture ospedaliere dell’Asrem”.

Nello specifico, sono 4 le nuove scuole attivate: Malattie dell’apparato cardiovascolare; Microbiologia e virologia; Medicina interna; Ginecologia e ostetricia.

Vanno ad aggiungersi all’offerta delle 6 scuole confermate: Radiodiagnostica; Medicina dello sport; Oftalmologia; Chirurgia generale; Igiene e medicina preventiva; Patologia clinica e biochimica clinica.