Giornata mondiale del turismo: si dà valore alla promozione del territorio

TERMOLI. Oggi 27 settembre si celebra la giornata mondiale del turismo. Il Molise insieme a sole 4 regioni d’Italia, la celebra in grande stile. Il World Tourism Day, è stata istituita dall'Unwto, acronimo di United Nations World Tourism Organization, Organizzazione Mondiale del Turismo, nel 1979 durante la terza sessione a Torremolinos, in Spagna.

L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza del turismo e sul suo impatto sulla crescita economica, lo sviluppo sostenibile, la promozione della pace e della comprensione tra le diverse culture. Questa giornata offre un’opportunità unica per riflettere sul ruolo che il turismo svolge nella società e sulle nuove sfide da affrontare.





La Regione Molise e l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo hanno celebrato la ricorrenza con un convegno dal titolo “Guardare Oltre”, che in conclusione, ha avuto la cerimonia di premiazione di personaggi del mondo della cultura italiana, della televisione e del giornalismo nazionale. Un evento unico che ha visto riuniti nella sala Adriatico dell’Università degli Studi del Molise giornalisti di riviste nazionali di turismo, di televisioni come Rai 1 e Tv 2000, conduttori di programmi e imprenditori che hanno promosso il Molise nelle reti televisive italiane.





La cerimonia e il convegno sono stati l’occasione per parlare di Turismo a 360°, ma soprattutto per cercare di stipulare accordi come l’intesa tra L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo con l’Associazione Campeggiatori Turistici (ACT) e Federcampeggio con i presidenti nazionali Guido Chiari e Giovanni Grassi. Al tavolo dei relatori si sono succeduti ospiti come Adamo Spagnoletti vice presidente della Coldiretti regionale ha parlato di Turismo Green ed enogastronomia, Romolo D’Orazio presidente Confartigianato Molise, Turismo e Artigianato. Sabry Busato presidente nazionale Feisct, che ha discusso turismo dell’accoglienza, Marco Petrella direttore Cst UniMol su turismo di comunità, Giuseppe Nardone direttore nazionale associazione nazionale Alberghi diffusi, Turismo nei Borghi, Costanza Travaglini referente Maeci Turismo delle radici e Mariacarla De Francesco Bioscienze e Territorio Unimol – Turismo e Ambiente.





La cerimonia della premiazione ha visto ricevere il riconoscimento “Premio Internazionale Molise in Turismo” ai giornalisti di riviste e giornali nazionali:

RIVISTE E GIORNALI NAZIONALI

Stefano Passaquindici, Responsabile pagine turismo quotidiano “Il Giornale” di Milano

Maurizio Drago, Responsabile pagine turismo SETTIMANALE “TUTTO” – Direttore quotidiano “Venezia e dintorni”

Silvana Benedetti, direttore “Sensidelviaggio.it”, redattrice “TRAVELGLOBE.IT”

Franca Dell’Arciprete Direttrice di “AmbienteEuropa.info”, collaboratrice di “Turismo all’aria aperta.it” e “Turismo del Gusto”.

Silvia Jacovitti – Programmista regista, curatrice museale.

IMPRESE E PROMOZIONE

E. ON Energia - "L’impronta del Gigante invisibile”: green e territorio.

MOLISE NEL CUORE

Fonderia Pontificia Marinelli – Più di mille anni di campane per il mondo

Raffaele Iannucci – una vita dedicata al turismo.

PROGRAMMI TV

Mario Placidini – “Borghi d’Italia” Tv 2000 raccontati tra arte e tradizione

Livio Leonardi – “Paesi che vai” – Rai Storia e cultura.

