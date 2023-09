"Altri 50 interinali alla Stellantis di Atessa in aggiunta ai trenta precedenti"

Capone: "Occorre sostegno per la riconversione professionale con il passaggio all'elettrico"

ATESSA. "Altri 50 interinali alla Stellantis di Atessa in aggiunta ai 30 precedenti (Leggi)".

A renderlo noto è il Comitato esecutivo dell'azienda della Val di Sangro che inoltre ha comunicato per sabato 30 lo straordinario per il turno A.

Sul distretto dell' automotive in Abruzzo arriva anche la dichiarazione al Congresso UGL Federazione Nazionale Metalmeccanici di Paolo Capone:

"Bene l'approvazione della nuova proposta di regolamento europeo per le omologazioni dei veicoli leggeri e pesanti Euro 7, è un giusto compromesso nella transizione ecologica – ha proseguito Capone - Nel passaggio dal termico all’elettrico dobbiamo però tenere a mente una problematica, ovvero migliaia delle figure professionali scompariranno con la produzione delle nuove vetture a motore. Sono lavoratori che vanno salvati, convertendoli ad altre mansioni. Occorrono, dunque, investimenti a sostegno di un piano in politiche industriali volte alla riconversione professionale, tecnologica e per la salvaguardia dei lavoratori”.