Esordio a rilento al mercato ittico, la stagione autunnale fatica a decollare

Debutta la nuova asta al mercato ittico di Termoli

TERMOLI. Finalmente partita la prima asta al mercato ittico di Termoli, anche se il grosso della vendita avverrà stasera, giovedì. Nel mercoledì che ha segnato il debutto del nuovo sistema quasi un test per verificare l'andamento del nuovo metodo con cui, cellulari e app alla mano, i commercianti ittici sono stati dotati degli smartphone attraverso cui partecipare all'acquisto delle partite di pescato.

Il maltempo che ha coinciso col ritorno all'attività di pesca, infatti, non è stata la cornice migliore per un comparto che come ha riferito l'armatrice Paola Marinucci, è già in stato di agitazione in molte regioni, per via del caro gasolio e di altre problematiche, come il mancato pagamento degli indennizzi sui periodi di sospensione dell'attività ittica precedenti, copione che tristemente si rinnova ogni anno, ma pare che si vada sempre peggio.





Così, a inaugurare la sessione autunnale e il sistema online è stato il pescato del Ciccillo Albatros, che ha ormeggiato intorno alle 21.40 al porto, per poi trasferire le cassette di pesce fresco al mercato ittico, con triglie, mazzancolle, calamari e altre specialità del mare Adriatico. Alla spicciolata sono giunti i commercianti, che erano su chi va là dal pomeriggio, non sapendo se ci sarebbero stati o meno dei conferimenti alla vendita. Sotto il controllo del veterinario e lo staff del mercato, guidato da Franco Catterino, tutto è stato poi "processato".

