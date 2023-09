Funzionario tecnico esperto cercasi per Pnrr a Campomarino

CAMPOMARINO. Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto di comprovata qualificazione professionale (funzionario tecnico) per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo nell’ambito dei progetti ricadenti nel Pnrr –– profilo junior programma di azione e coesione complementare al Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020.

È indetta dall’amministrazione comunale di Campomarino una selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 incarico esterno per il supporto tecnico nella gestione di progetti finanziati dal Pnrr con profilo Junior;

Art. 1 - Oggetto dell’incarico e requisiti professionali

1. Il presente Avviso ha ad oggetto la selezione di n. 1 esperto in funzioni tecniche – profilo JUNIOR per l’attuazione degli interventi ricadenti nel PNRR per il conferimento di incarico di lavoro di natura autonoma a mezzo di valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 7, co. 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., a titolarità del Comune di Campomarino.

2. Il presente avviso è corredato dell’allegato n. 1 “Domanda di partecipazione”, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il profilo ricercato è quello di seguito sintetizzato: esperto in funzioni tecniche – profilo JUNIOR, con esperienza lavorativa fino a tre anni (N.B. Gli “ anni di esperienza professionale nel settore ”, rilevano al fine di qualificare l’accesso al corrispondente profilo professionale, per cui sono da considerarsi quale periodo minimo richiesto per l’ammissibilità. I candidati con anni di esperienza superiore possono, quindi, candidarsi anche per il profilo professionale più basso.)

L’incaricato/a dovrà svolgere la propria attività, ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. Del codice civile, senza vincolo di subordinazione. La prestazione dovrà essere svolta autonomamente, in raccordo con il Responsabile di Area di riferimento al quale competerà fornire le relative direttive. L’esperienza è riferita agli anni di attività professionale presso la P.A. o privati, nonché libera professione, nell’ambito di interventi per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2 – Fonte di Finanziamento

Le risorse sono state stanziate a favore del Comune di Campomarino dall’Agenzia per la coesione territoriale per un importo totale di euro 115.098,69 e a valere sulle previsioni del D.L n. 36 del 30 aprile 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 giugno 2022.

E in particolare sulla base di quanto previsto dall’art. 11: “le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure svoltesi in attuazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato”.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

1. Per partecipare alla selezione i candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità, così come indicati nella domanda di partecipazione:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 38 del d. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del seguente titolo di studio:

L-7 (Ingegneria civile e ambientale);

LM 4 (Architettura e ingegneria edile-architettura);

L-17 (Scienze dell’architettura) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Il titolo sopra citato si intende conseguito presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi

dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza.

f) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto e/o ingegnere;

g) essere in possesso di comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta e delle competenze ricercate.

Il possesso del requisito inerente alla comprovata esperienza professionale, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta” deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione di cui all’Allegato 1, specificando il periodo di esperienza maturata nel settore richiesto.

Ai fini del calcolo degli “anni di esperienza professionale nel settore”, si considerano i periodi lavorativi espressi in mesi, anche non continuativi, maturati nello specifico settore indicato.

Il mese viene considerato per intero laddove l’esperto abbia prestato la propria attività per un tempo superiore a 15 giorni.

Non sono cumulabili le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo per cui andrà specificata l’esperienza ritenuta più qualificante per ciascun singolo periodo contrattuale non sovrapponibile.

Fermo ciò restando è possibile per il candidato dichiarare più esperienze professionali effettuate nello stesso anno solare.

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., possono inoltre partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell'eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro. Devono essere dichiarati i requisiti solo se documentabili, anche ai fini dei controlli successivi.

3. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente avviso e in tutta la documentazione allegata

4. Il presente avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Comune al conferimento degli incarichi, e quest'ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito web (https://www.comune.campomarino.cb.it) senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

5. L'esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte del Comune.

Art. 4 – Presentazione della candidatura e contenuto della domanda e dei relativi allegati

1. La domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente avviso e deve rispettare, pena l’esclusione, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate:

- essere redatta e conforme allo schema di cui all'Allegato 1 al presente avviso, lasciando inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Le parti di dichiarazione vanno sempre rese, anche se negative, pertanto lasciando vuoto o “barrando” lo spazio che si ritiene di non dover compilare perché non di pertinenza;

- essere sottoscritta con firma autografa sull'ultima pagina (con firma per esteso e leggibile), successivamente scansionata in formato .pdf in un unico file. È possibile la presentazione della domanda firmata digitalmente;

- essere corredata degli allegati che devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate:

· Curriculum vitae (CV) in formato europeo, scansionato in formato PDF. Nel CV devono risultare le esperienze professionali nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze ed esperienze specifiche richieste e i titoli di cui all’art. 5 del presente Avviso e devono essere coerenti e riconducibile al profilo richiesto.

La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 ottobre 2023 (entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso).