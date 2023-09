Tour Appalti Asmel approda al Comune di Termoli

TERMOLI. A Termoli il prossimo 6 ottobre, presso la sala consiliare, si terrà la data del Tour Appalti Asmel, la consueta occasione di confronto per sindaci, amministratori e funzionari degli Enti locali con esperti del settore. Il focus è sul Codice dei contratti D.lgs. 36/2023, a tre messi dalla sua entrata in vigore, che ha reso strutturali una serie di misure semplificatorie già introdotte per gli appalti Pnrr. Tuttavia non mancano difficoltà di coordinamento tra norme codicistiche e norme derogatorie e speciali, in particolare le norme integrative per gli appalti Pnrr su controlli, Dnsh, clausole per la parità di genere e progettazione in Bim.

Tra le novità c’è l’avvio del sistema di qualificazione, con il blocco del rilascio dei Cig per le stazioni appaltanti non qualificate o qualificate ai livelli inferiori che devono ricorrere a Sa e Cuc autorizzate a gestire gli affidamenti sopra le soglie di qualificazione. Sindaci, segretari e tecnici locali affrontano gli aspetti di maggiore impatto operativo riguardanti le fasi dell’iter realizzativo degli appalti e conoscere in via diretta le modalità operative di Asmel Consortile, la società pubblica di committenza che, nell'ultimo anno, ha espletato 7mila gare per conto di enti locali, qualificata dall’Anac per tutte le gare di qualsiasi importo e certificata ISO 9001 e 37001 per la qualità dei processi di acquisto e per la prevenzione della corruzione. Nel corso degli incontri, ampio spazio è dedicato alla procedura degli Elenchi di Idonei costituiti a seguito del “Decreto reclutamento” e che ad oggi conta oltre 45mila idonei pronti ad essere assunti in sole 5 settimane mediante una semplice procedura di interpello.

La partecipazione è gratuita per tutti i Comuni previa prenotazione ed è soggetta alla disponibilità dei posti disponibili, pertanto, si intende effettiva solo ad avvenuta conferma da parte della segreteria.