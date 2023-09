Stellantis di Atessa: "Annullato lo straordinario in montaggio, sciopero per gli straordinari"

ATESSA. "Nella riunione di ieri 29 settembre tra la direzione Stellantis e Comitato Esecutivo, è stato annullato lo straordinario per questo fine settimana, nella sola unità di montaggio, per mancanza fornitura dalla MA. Rimane confermata la comandata per l'officina di lastratura e verniciatura.

I Cobas, da oltre 5 anni, si oppongono a Stellantis per le continue richieste di recuperi e straordinari obbligatori che prontamente vengono revocati all'ultimo momento e come da allegato, inviamo mensilmente il calendario scioperi." A dichiararlo è Domenico Ranieri EP Cobas LP Chieti.

In una nota i Cobas poi aggiungono: "Da qualche tempo a que a parte assistiamo alla disinvolta gestione dello “straordinario obbligatorio. Ogni inizio settimana infatti l'azienda comunica la comandata (di sabato mattina e domenica notte) per poi revocarla il giorno prima (di venerdì).

Questo modus operandi crea incertezza tra i/le lavoratori/lavoratrici. Esso ci priva della libertà di poter scegliere come utilizzare il proprio tempo di vita. Ricordiamo che occorre evitare lo stress correlato al lavoro, che può avere effetti devastanti sulla salute. Per questo facciamo appello alle/i lavoratrici/lavoratori ad appoggiare la nostra lotta. Ne va della salute e a lungo della vita di ciascuno di noi! La via giusta è: forti aumenti di salario, riduzione dei ritmi di lavoro, sicurezza sul lavoro.

Proclamiamo lo Sciopero dello straordinario:

-Sui Recuperi e Straordinari Obbligatori Di Tutti i Sabati, su ogni turno Produttivo (del 07; 14; 21 e 28) di Ottobre 2023, alla Stellantis Atessa Plastic Unit S.p.a.(ex FCA Plastics Unit);

-Sui Recuperi e Straordinari Obbligatori Di Tutte le Domeniche, su ogni turno Produttivo (del 01; 08; 15; 22 e 29) di Ottobre 2023, alla Stellantis Atessa Plastic Unit S.p.a.(ex FCA Plastics Unit)"