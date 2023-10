Gigafactory, gli obiettivi di Acc nello stabilimento Stellantis di Termoli

TERMOLI. Tre giorni prima di incontrare i rappresentanti sindacali a Palazzo Vitale, la Giunta Roberti ha avuto modo di confrontarsi coi vertici di Acc, la compagine che dovrà realizzare la Gigafactory di Termoli. Un vertice avvenuto a Rivolta del Re, dove la società ha già insediato i suoi uffici e dove stanno transitando già dipendenti da Stellantis.

Un confronto finalizzato alla presentazione di un aggiornamento sul progetto europeo e a rinnovare la collaborazione necessaria con le istituzioni locali al fine di eseguire l’ambizioso piano industriale in Italia.

Il sostegno di tutte le parti interessate, in particolare delle istituzioni nazionali e regionali, è essenziale per salvaguardare la futura competitività dell’impianto produttivo di Acc a Termoli in un'industria europea e globale caratterizzata da un rapido sviluppo tecnologico e un contesto economico complicato da un alto tasso di inflazione.

La Gigafactory di Acc a Termoli rappresenta un investimento di più di 2 miliardi di euro, sono previsti nel 2030 almeno 1.800 dipendenti e l’avvio della produzione è previsto nel 2026. Acc, joint venture nata dall'iniziativa intrapresa nel 2020 da Stellantis e TotalEnergies (insieme alla sua consociata Saft), a cui si è aggiunta Mercedes-Benz, e sostenuta da Francia, Germania, Italia e Unione Europea, ha inteso rinnovare la collaborazione in questa fase delicata del progetto per la costruzione della Gigafactory a Termoli e ribadire il ruolo essenziale delle istituzioni in questo ambizioso piano industriale. L'obiettivo di Acc è sviluppare e produrre celle e moduli di batterie per veicoli elettrici con particolare attenzione alla sicurezza, alle prestazioni e alla competitività, garantendo al contempo il massimo livello di qualità e la minore impronta di carbonio.

Il piano di Acc in Italia mobiliterà un investimento di oltre 2 miliardi di euro, che sarà sostenuto da sovvenzioni e finanziato con capitale e debito. La creazione di questo campione europeo delle batterie sosterrà l'Italia, la Francia, la Germania nell'affrontare le sfide della transizione energetica nella mobilità, acquisendo progressiva sovranità nel settore strategico delle batterie. «Consideriamo il rapporto con l’amministrazione regionale di fondamentale importanza per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi in. Questo investimento rappresenta un’opportunità di progresso tecnologico dell'industria manifatturiera italiana e colloca il Paese e la Regione Molise all'avanguardia nella transizione energetica e ambientale della mobilità. Il territorio locale può fare molto per il progetto ad esempio nell’'aggiornamento dell'infrastruttura ferroviaria e favorendo la disponibilità di energia elettrica sostenibile e conveniente, noi ci contiamo molto», ha dichiarato Benoit Torres, vicepresidente del Progetto Termoli di Acc.

«Oggi assistiamo ad una gara globale ad accaparrarsi investimenti come questo, dove gli Stati Uniti ad esempio offrono incentivi pubblici miliardari nel tentativo di aumentare la loro capacità produttiva e tenere testa a quella Cinese. Il Governo italiano è già impegnato nel finanziamento di questo progetto strategico, ma ci auguriamo che possa intervenire per sostenere ulteriormente i necessari aggiornamenti tecnologici e compensare gli effetti negativi dell’inflazione al fine di salvaguardare la competitività della Gigafactory Italiana», ha continuato Torres. Per Acc, l'investimento in Italia non è solo essenziale per contribuire a proteggere la base industriale e occupazionale della Valle del Biferno, ma ha anche l'ambizione di affermare il ruolo del Paese nell'industria europea delle batterie.

«Nati nel 2020, siamo stati costruiti per l'ambiente frenetico e altamente tecnologico che è il moderno settore dell'energia. Siamo forti nel mondo della tecnologia delle batterie per veicoli elettrici. Siamo il risultato di un'iniziativa intrapresa da Stellantis e TotalEnergies - insieme alla sua consociata Saft - a cui si è aggiunta Mercedes-Benz, e fortemente sostenuta da Francia, Germania, Italia e Unione Europea. Il nostro nuovo centro di ricerca e sviluppo è già attivo e funzionante a Bruges (Bordeaux), insieme a un impianto pilota all'avanguardia a Nersac, in Francia (Nouvelle Aquitaine). La nostra prima Gigafactory è stata inaugurata a Billy-Berclau Douvrin, Hauts-de-France. Poi c'è il nostro nuovo Centro di Ingegneria Applicata e una seconda Gigafactory agli ioni di litio prevista in Germania per il 2025. Infine, è prevista una Gigafactory a Termoli in Italia la cui produzione inizierà nel 2026. Si tratta di un investimento complessivo di 7 miliardi di euro, ed è solo l'inizio. Stiamo mettendo radici a lungo termine in tutto il mondo, assicurandoci una rete globale di collaboratori di R&S, partner industriali e fornitori».