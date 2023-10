“Rimettiamo al centro il lavoro stabile, sicuro e dignitoso”, Uilm Molise a Napoli

TERMOLI. Partecipano anche i sindacalisti metalmeccanici della Uilm della segreteria territoriale di Termoli all’iniziativa che vedrà riunita dopodomani e giovedì 5 ottobre l’assemblea nazionale dei delegati della Uilm.

I prossimi 4 e 5 ottobre la Uilm sarà a Napoli per l’assemblea nazionale dei delegati, oltre cinquecento, provenienti da tutta Italia. La Uilm Molise sarà presente con la propria segreteria. Una due giorni, quella in programma all’Auditorium Hotel Royal Continental, che vedrà alternarsi diversi interventi, tra cui quel segretario Rocco Palombella e del segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

“Rimettiamo al centro il lavoro stabile, sicuro e dignitoso” è l’imperativo che accompagnerà l’appuntamento assembleare del sindacato. “Il tema è costruire le basi per il prossimo rinnovo e noi abbiamo le idee chiare spiega Francesco Guida, segretario della Uilm Molise. I temi sono: il salario e la riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione. Chiederemo tra i punti fermi più salario e meno orario, perché siamo convinti che ancora una volta dobbiamo essere i precursori del cambiamento nel nostro Paese e nel settore industriale. Vogliamo che ci sia una reale conciliazione vita-lavoro e che i lavoratori recuperino il potere di acquisto perso e il salario eroso dall’alta inflazione”. Per la Uilm “il modello fordista non funziona più, l’evoluzione tecnologica, la transizione energetica e l’intelligenza artificiale ci porterà a dovere cambiare modello organizzativo. E come dice il nostro segretario generale, Rocco Palombella: anche questa volta, come è stato durante la pandemia, indicheremo la strada verso il futuro”.

Infine, chiosa Guida, “Inoltre come Uilm territoriale porteremo all'attenzione della segreteria nazionale l'esigenza di costruire un tavolo specifico nazionale con il ministro Urso, le organizzazioni sindacali, Acc, Stellantis e la politica regionale molisana, affinché si apra un confronto sulla salvaguardia di tutti i lavoratori attualmente in forza presso lo stabilimento Stellantis di Termoli”.