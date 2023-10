Uilm vince le elezioni Rsu alla Cp International di Atessa

ATESSA. Le lavoratrici e i lavoratori della CP International di Atessa hanno scelto la Uilm con il 78% dei consensi, un risultato eccezionale che premia la nostra organizzazione sindacale con l’elezione di 2 Rsu su 3 da eleggere.

Nella lista Uilm sono stati eletti Rsu Massimo Lenti, con 23 preferenze è risultato il più votato in assoluto ed è stato eletto anche Rls, seguito da Giovanni D’Urbano con 17 voti.

“Alla CP International hanno scelto la Uilm Chieti-Pescara e premiato il lavoro costante svolto in questi anni dal gruppo dirigente. Ringraziamo tutte le Lavoratrici e i Lavoratori per questo risultato eccezionale ottenuto in un’azienda metalmeccanica storica dell’area industriale della Val di Sangro”.

Questi i risultati: votanti 92, voti validi 80;

Lista Uilm con voti 62 elegge 2 Rsu;

Lista Fiom con voti 18 elegge 1 Rsu.

La CP International di Atessa produce sedili per le carrozze ferroviarie dei paesi di Francia, Olanda, Belgio, Germania, Messico mentre nel settore auto forniscono sedili alla Porce".

A renderlo noto è stato il segretario della Uilm Chieti-Pescara, Nicola Manzi.