Pensionati Fnp-Cisl di Molise e Abruzzo "in formazione" a Termoli

TERMOLI. Pensionati Cisl immersi in una giornata tenutasi a Termoli presso l’hotel Meridiano, che ha interessato la Fnp del Molise e la Fnp del territorio di Vasto-Lanciano, una giornata intensa e interessante. La Fnp-Cisl dei nostri giorni, secondo il formatore Roberto Muzi, ha dovuto adattarsi ai nuovi cambiamenti sia sociali che istituzionali che hanno reso di conseguenza necessario un adeguamento dello Statuto Fnp Cisl. «La Fnp quindi, non è più pensabile paragonarla a un parcheggio per gli iscritti, ma bensì a una federazione della Cisl legittimata a tutto tondo per rappresentare le proprie istanze. Una Federazione che mette al primo posto il Codice Etico Fnp, strumento utile a regolare l’attività di ogni dirigente sindacale sul proprio territorio, rispettando le regole dello statuto.

Oggi la Fnp è impegnata su più fronti, che vanno dal tema scottante della riforma delle pensioni, alla perdita del potere d’acquisto che i pensionati vedono ogni giorno svanire a causa dell’inflazione, ma non solo, dalla raccolta delle firme promossa dalla Cisl per la modifica dell’art. 46 della costituzione, al sostegno delle tante cause di tanti lavoratori attivi. I pensionati della Cisl sono convinti che arricchire le proprie conoscenze è un atto dovuto per poter dare risposte a quelle persone che ne hanno bisogno. Consapevoli che presidiare le sedi è una forma di aggregazione che allontana lo spettro dell’emarginazione», ha sottolineato il coordinatore regionale, Riccardo Mascolo.

Galleria fotografica