Senior Coldiretti: Giuseppe Licursi nella Giunta nazionale

CAMPOBASSO. Giuseppe Licursi, Presidente regionale dei Senior Coldiretti del Molise, è stato eletto, nel corso dell’Assemblea nazionale tenuta a Roma nei giorni scorsi, in seno alla Giunta nazionale di Federpensionati Coldiretti. Campobassano, dirigente di lungo corso in seno all’Organizzazione, Licursi riveste la carica di presidente regionale dal luglio 2022.

La nuova dirigenza nazionale dei Senior della Coldiretti, che resterà in carica fino al 2028, oltre al riconfermato presidente Giorgio Grenzi vede anche la partecipazione nella Giunta Esecutiva dei tre vice presidenti: Marino Bianchi del Veneto, Giovanni Girasole della Sardegna ed Elvira Leuzzi della Calabria, insieme ad Angelo Marseglia della Puglia, Giuseppe Licursi del Molise e Pierlugi Nava della Lombardia.

Ringraziando per l’incarico ricevuto Licursi ha assicurato il massimo impegno per la tutela di una categoria, quella dei Senior, che ha ancora molto da dare all’Organizzazione e a tutto il Paese. “I pensionati – ha detto Licursi - sono da considerarsi una vera risorsa. Infatti, in più di una famiglia italiana su tre (34%) sono proprio i nonni a salvare il bilancio domestico, messo a rischio dall’inflazione che colpisce il carrello della spesa, direttamente con un aiuto economico, badando ai figli al posto delle babysitter o del doposcuola o dando una mano all’attività lavorativa”.

Licursi ha inoltre voluto sottolineare che: “tra gli italiani che beneficiano della presenza di un pensionato in casa, oltre la metà (57%) guarda a loro come un valido aiuto per accudire i propri figli, magari per portarli a scuola e seguirli anche una vola tornati a casa, mentre un 35% dichiara che i nonni sono un fattore determinante per contribuire proprio al reddito familiare. Ma – ha aggiunto il Presidente dei Senior Coldiretti del Molise - esiste anche una quota dell’8% che trova dai nonni un aiuto a livello lavorativo, soprattutto per chi ha un’attività, dall’agricoltura all’artigianato, fino al commercio, e può così beneficiare dell’esperienza accumulata da chi è ora in pensione”.