La pesca è ripresa, ma a fermarsi per un mese sono i "vongolari": ritorno in mare a metà ottobre

TERMOLI. Se il fermo biologico per la pesca industriale a strascico è terminato lo scorso 24 settembre, terzo periodo di interruzione dell’attività negli ultimi mesi per il comparto dei “Vongolari”, fermi per un mese dal 15 settembre scorso e fino a metà ottobre.

Un settore particolare, che vede coinvolte numerose imbarcazioni da pesca riunite nel CoGeVo Molise e che ne mesi scorsi già era stato alla ribalta per iniziative di protesta legate all’andamento della loro attività.

A disciplinare i periodi di fermo sono le norme contenute nel “Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra impresa di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi” e la successiva adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB).

In vigore anche un Piano di sorveglianza sanitaria dei molluschi bivalvi e l’Autorizzazione all’attività di pesca scientifica.

Lo scorso sei settembre il Co.Ge.Vo. di Termoli ha informato la Capitaneria di Porto di Termoli in assemblea a maggioranza assoluta, un ulteriore periodo di arresto temporaneo della pesca. Per questo con apposita ordinanza è stata vietata la pesca professionale dei molluschi bivalvi e in particolare delle vongole (Chamelea gallina) mediante le unità abilitate con il sistema draga idraulica (attrezzo HMD) le quali osserveranno un ulteriore periodo di fermo dell’attività di pesca tra il 15/09/2023 e il 15/10/2023 (estremi compresi).

I documenti di bordo sono stati depositati presso l’autorità marittima.