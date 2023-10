Esplorando il mondo degli enti locali, tra Pnrr e codice appalti: il tour Asmel a Termoli

Codice degli appalti e Pnrr: l'intervista al presidente dell'Asmel Francesco Pinto

TERMOLI. Codice degli appalti, Pnrr, professionalità negli enti locali, risorse e perfino Anac. Si è parlato di tante cose nel seminario di aggiornamento promosso dall'Asmel, realtà che ormai raggruppa oltre 4.200 enti locali.

Sala consiliare gremita in ogni ordine di posti, al municipio di via Sannitica, insufficiente ad accogliere tutti coloro che avrebbero voluto assistere a questo evento, aperto ad amministratori, dirigenti e dipendenti degli enti locali.

Dall'Asmel, la tappa del Tour Appalti dedicata al Molise è illustrata così: «Non è forse un modo per conquistare gli ultimi scampoli di sole della stagione estiva ma di certo la scelta di Asmel di dedicare il mese di ottobre ad incontrare i Comuni della riviera adriatica rappresenta tutt'altro che una coincidenza.

È infatti un segnale verso dei territori che da oltre dieci anni mostrano grande attenzione e partecipazione alle iniziative promosse dalla realtà associativa che rappresenta ormai oltre il 50% dei Comuni italiani. Dopo l'appuntamento odierno di Potenza, infatti, il 6 ottobre l'evento formativo itinerante promosso dall'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali fa tappa in Molise, precisamente nella città di Termoli, mentre il 13 ottobre si sposta in Puglia, a Cassano delle Murge in provincia di Bari. Inoltre, la tappa di Termoli è facilmente raggiungibile non soltanto dagli Enti della regione ma anche dai Comuni della Romagna e dell'Abruzzo, mentre la scelta di Cassano offre l'opportunità anche ai Comuni del materano e del foggiano di fare una tappa extra-regione.

Grande attenzione nel corso della sessione formativa sarà riservata alle novità del Codice Appalti 2023, alla progettazione BIM, alle modalità attuative del Pnrr che coinvolgono i Comuni oltre che alle novità riguardanti le opportunità di reclutamento attraverso il ricorso all'Elenco Idonei».

Presenti l'assessore Nico Balice e il segretario generale Domenico Nucci, ma c'era anche l'ex segretario del Comune, l'attuale sindaco di Sepino, Paolo D'Anello, nonché l'ex presidente della Provincia Rosario De Matteis e il primo cittadino di Guardialfiera, Vincenzo Tozzi.

