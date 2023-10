Indennizzi agli armatori sul fermo pesca, istanze da presentare entro fine anno

TERMOLI. Novità importante per il mondo armatoriale e ittico. Federpesca annuncia che è stata pubblicata la circolare n 54408 del 3.10.2023 inerente alla manifestazione di interesse per l’arresto temporaneo obbligatorio 2023, da depositare entro il 31 dicembre 2023. «Come è noto, il regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Feampa prevede, all’articolo 21, la possibilità di attivare l’arresto temporaneo obbligatorio.

Al fine di permettere alle imprese, interessate dalla misura di arresto temporaneo obbligatorio, di rispettare quanto previsto dall’art. 63, par.6, del Regolamento (UE) n.2021/1060, “non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno” previa emanazione del decreto ministeriale che determina i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti, si trasmette in allegato il modello di manifestazione di interesse che dovrà essere depositato, a cura dell’armatore, presso l’Ufficio marittimo nel quale si effettua il fermo prima della fine del periodo di arresto obbligatorio o delle misure tecniche successive se previste o comunque entro e non oltre 31 dicembre 2023.

Alla luce di quanto sopra, si invitano le Autorità in indirizzo ad assicurarsi che le imprese armatrici adempiano a quanto previsto dalla presente circolare. In particolare, si chiede di procedere all’affissione del presente provvedimento agli Albi di tutti gli Uffici marittimi interessati ed all’apposizione del timbro di arrivo sulle manifestazioni presentate. Si chiede, inoltre, di non trasmettere alla Direzione generale le manifestazioni di interesse acquisite, in quanto al fine di rendere più agevoli e celeri le attività istruttorie volte all’eventuale erogazione degli aiuti, le stesse andranno inviate successivamente all’emanazione del decreto attuativo.