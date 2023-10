«Anche il nostro è un lavoro usurante e il caro carburante ci crea grossi problemi»

TERMOLI. Seguiamo con assiduità il mondo degli ambulanti, comparto che vive sempre tra mille difficoltà, anche perché legato alle incognite meteo. Come segnalato sabato scorso, anche la fiera mensile di ottobre in piazza del Papa (da non confondersi con quella di Larino, che si chiama proprio così) ha fatto registrare un buon afflusso, anche se con una propensione alla spesa minore che nei mesi precedenti. Inoltre, col rappresentante Ana-Ugl Angelo Gioia, un mesetto fa avevamo annunciato l’apertura di un tavolo di confronto con la maggioranza di Governo, proprio sui problemi della categoria.

«Nella video-conferenza erano presenti il senatore Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato, l’onorevole Gianluca Caramanna, responsabile nazionale turismo Fratelli d’Italia, e l'onorevole Saverio Congedo, capogruppo della 6^ commissione Finanze sempre con Fratelli d’Italia. Invece per Ana-Ugl erano presenti il presidente nazionale Ivano Zonetti, il vice presidente Vittorio Pasqua e il segretario Marrigo Rosato, delegati nazionali Angelo Pavoncello e Alessandro Musolino, con tutti i presidenti e i vicepresidenti regionali, per il Molise c'era il presidente regionale Elvio Terranova di Campobasso assieme al sottoscritto.

L’obiettivo del confronto è cercare di salvare il commercio ambulante in Italia, visto che dai dati di UnionCamere siamo passati da 197.000 commerciali pre pandemia alle attuali 160.000 "bancarelle", quindi il dato deve comunque far riflettere un po' le istituzioni sia nazionali che regionali e comunali e poi c'è il discorso delle vendite on line e del “carissimo” carburante.

Stiamo organizzando un convegno nazionale per portare in emersione le criticità di cui soffriamo all’evidenza dell’opinione pubblica. C'è anche il discorso del lavoro usurante, noi siamo "caricatori", "scaricatori", siamo "trasportatori", siamo "autisti", però tutti queste belle parole ad oggi non ci fanno avere lo "status" di lavoro usurante per avere un po' di vantaggi per una pensione dignitosa. I nostri dirigenti nazionali si stanno muovendo per emendamenti sul ddl legge concorrenza e si è parlato anche di un riconoscimento di quelle fiere storiche a livello nazionale, ed anche a livello regionale, creando un cartellone nazionale. Vorremmo anche mettere mano alla convenzione con la Q8, abbiamo uno sconto immediato alla pompa di 1,5%, card con codice specifico che può essere utilizzato fino a 5 familiari. Per quanto riguarda la convenzione con Q8 stiamo cercando di far salire lo sconto al 2%, ed estendere la convezione alle altre figure lavorative».

