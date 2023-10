Risorse idriche del Molise, l'assemblea sul bilancio di Grim

Il 10 ottobre 2023 alle ore 17.30 si terrà l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio Grim 2022 nella splendida cornice del teatro romano del Parco Archeologico di Sepino. L’assemblea sarà seguita alle ore 18.30 da una Lectio Magistralis di Luca Desiata, consigliere Grim e docente presso la Luiss Business School, sul tema di “Imperium: Le gesta degli imperatori romani come modello di leadership per il manager moderno”

La scelta del teatro romano del Parco Archeologico di Sepino è motivata da due fattori fondamentali, entrambi parte della missione di Grim: da una parte valorizzare le risorse naturali di cui la regione Molise è ricca, come l’acqua, per la quale Sepino è recentemente salita agli onori della cronaca a seguito dell’acquisizione dell’acqua Sepinia da parte del gruppo Togni.

Dall’altra parte si intende riscoprire e promuovere il patrimonio storico-culturale del Molise che ha tutte le potenzialità per attirare un turismo di qualità interessato a percorsi culturali ed enogastronomici. L’ambizione è quella di creare un pacchetto formativo da proporre ad aziende e manager, anche internazionali All’evento parteciperanno esponenti di spicco del mondo politico e manageriale della regione.

GRIM

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, nell’interesse di tutti i Comuni soci, sul territorio della Regione Molise, delle seguenti attività, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari: − gestione del Servizio Idrico Integrato (in seguito anche SII), di cui al D. lgs 3 apr. 2006, n. 152, alla legge della Regione Molise 22 apr. 2017, n. 4, ed alla delibera di Giunta Regionale n. 327 del 5 ott. 2021, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e Comunitarie.

IMPERIUM

Imperium è un approccio innovativo alla formazione manageriale che utilizza il parallelo delle gesta dei grandi imperatori romani per approfondire temi di leadership e strategia. L’ approccio è stato sviluppato da Luca Desiata presso la Luiss Business School di Roma. L’ambizione dell’evento al teatro romano di Sepino è quella di creare un pacchetto formativo da proporre ad aziende e manager, anche internazionali.