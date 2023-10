Annulli speciali e cartolina per la Giornata mondiale della Posta

ROMA. Si celebra oggi, 9 ottobre 2023, la cinquantaquattresima Giornata Mondiale della Posta, istituita nel 1969 per ricordare quel giorno del 1874 quando i rappresentanti di 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell’Unione Generale delle Poste, diventata quattro anni più tardi Unione Postale Universale (Upu). L’Unione è nata con il compito di assicurare e gestire il sistema mondiale degli scambi postali, finanziari ed elettronici.

Questa data rappresenta un’occasione significativa per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo della posta nella vita quotidiana delle persone o delle imprese e sul suo contributo allo sviluppo sociale ed economico globale.

Tema del 2023 è “Together for Trust: Collaborating for a safe and connected future”, per sottolineare l’importanza della collaborazione tra operatori postali di tutto il mondo. #togetherfortrust è infatti il tag ideato dall’UPU per la campagna social diffusa a livello mondiale.

Come ogni anno, Poste Italiane celebra la Giornata Mondiale della Posta condividendo, su canali interni ed esterni, materiali celebrativi: poster originali dell’UPU affissi in sede centrale e negli spazi filatelia dei nostri uffici postali, un messaggio celebrativo sugli ATM, oltre alla cartolina realizzata da Filatelia e alcuni annulli speciali che richiamano la creatività del 2023, disponibili presso lo Spazio Filatelia delle sedi di Roma, Milano, Napoli, Firenze, Genova, Torino, Trieste, Verona e Venezia.