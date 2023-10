«Vogliamo chiarezza sui piani industriali nella realizzazione della Gigafactory»

TERMOLI. Torna d’attualità la vertenza Stellantis. La Fiom-Cgil è la componente sindacale più critica rispetto al progetto della Gigafactory e di questo ha parlato in assemblea, coi lavoratori Stellantis, negli incontri organizzati la scorsa settimana. La Rsa e la segreteria regionale hanno ribadito la richiesta di chiarezza sul percorso da qui al 2026. «Dopo gli incontri che si sono tenuti con ACC a marzo 2023 e con la Regione Molise nel mese di settembre 2023, per discutere del futuro occupazionale dei lavoratori della Stellantis di Termoli, la Fiom, la scorsa settimana, ha tenuto le assemblee per informare i lavoratori dei contenuti degli incontri per il progetto della gigafactory, delle preoccupazioni e delle richieste sindacali avanzate.

All’incontro di marzo con la società Acc, non ne hanno fatto seguito altri, purtroppo e, a quanto ci risulta, se la produzione prevista dovesse partire nel 2026, a regime, nel 2030, la detta società occuperà circa 1.800 lavoratori, di cui solo 1.200 saranno diretti di produzione, rispetto ai circa 2mila lavoratori attualmente in forza allo stabilimento Stellantis di Termoli. Attualmente, nel caso dovesse partire la produzione di batterie a Termoli, non c’è nessun accordo di ricollocazione dei lavoratori della Stellantis, considerando che Acc è un’altra società. Per questo motivo, abbiamo chiesto alle istituzioni regionali di intervenire al più presto su questo problema occupazione, sempre che il progetto della gigafactory parta nel 2026, interessando anche il Ministero dello Sviluppo Economico (Mimit) e il Ministero del Lavoro. Le incognite e le preoccupazioni al momento sono tante e solo il confronto, la chiarezza dei piani industriali e gli accordi con le due società, le organizzazioni sindacali e le istituzioni possono garantire il futuro occupazionale e industriale del territorio, non l’ottimismo».