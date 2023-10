S'inaugura la Fiera d'Ottobre numero 280: il valore del territorio

Fiera d'Ottobre: s'inaugura l'edizione 280, intervista al sindaco di Larino Pino Puchetti

LARINO. Ci siamo. L'edizione 280 della Fiera d'Ottobre a Larino è ai nastri di partenza. Inaugurazione prevista alle 16.30, nel polo fieristico polifunzionale.

Fino alle 22 protagonisti gli espositori dei settori agricolo, agroalimentare, tessile, commerciale, sociale. Prevista anche animazione, con giochi per i più piccoli, a cura di Creatori di Sorrisi.

Canti, racconti, esperienze interattive, a cura di Associazione Movimento Zoè. Ingresso: 2 euro. Parcheggio: gratuito. Diversi i momenti divulgativi:

Ore 18, Polo fieristico | "Formaggi. Impariamo a riconoscerli", degustazione a cura della Fondazione Italiana Sommelier (solo su prenotazione).

Ore 19, Palazzo Ducale | FUORI FIERA: "Alimentazione sana: il cibo pubblico come leva per la salute collettiva. Filiera agricola / Dieta mediterranea / Longevità"

Intervengono:

Patrizio Giacomo La Pietra - Sottosegretario Ministero Agricoltura, Gianfranco De Luca - Vescovo Termoli-Larino, Salvatore Micone - Assessore regionale Agricoltura, Sara Roversi - Fondatrice Future Food Institute, Antonio Gaudioso - già capo segreteria tecnica Ministero Salute, Mariasilvia D'Andrea - Docente Unimol Scienze e Culture del Cibo, Marco Pulitano - Amministratore Energy Time, Stanislao Fabbrino - Presidente Fruttagel, Paolo Valente - Segretario generale Anir Confindustria modera Antonello Barone, Ingresso: gratuito.





«Nutrire il territorio, sviluppare l’economia, conservare la cultura: la Fiera di Ottobre a Larino, un evento che unisce tradizione e innovazione». E di innovazione si parla per davvero rispetto all’edizione 280, Quattro gli eventi simbolo che hanno portato Larino a essere spesso punto di riferimento del basso Molise, uno è certamente la Fiera d’Ottobre, che però cambia pelle, puntando su settori specifici e uscendo dall’alveo di campionaria a tutto tondo. Individuato un target di crescita culturale, attraverso incontri di spessore, rincorrendo l’obiettivo: “Try to get 300”. Con questo motto la Fiera d’Ottobre di Larino cambia pelle e raddoppia l’impegno.

L’edizione, seppur prestigiosa, numero 280, viene vista come l’occasione per rilanciare un evento che ha fatto la storia nel basso Molise, ma che ogni scenario in divenire impone, merita di essere rivitalizzata e rifocalizzata. Accorciata nella durata, dal mercoledì mattina canonico si passa al giovedì pomeriggio, come momento inaugurale, per giungere poi a domenica sera. Sforbiciata imposta dalle esigenze degli stessi standisti, che hanno chiesto di accorciarne il programma, per ridurre le spese e concentrare le presenze.





Ma non è tutto, la delocalizzazione dei dibattiti, permetterà di vivere l’atmosfera della rassegna a tutto tondo, sia nella nuova urbe che nel centro storico, attraverso l’esperimento del “Fuori Fiera”, momento di analisi e proposta che dal territorio vuole trasformare l’humus fieristico in terreno fertile della futura programmazione socio-economica.