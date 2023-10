Roberti e Puchetti "battezzano" la Fiera d'Ottobre

L'inaugurazione della Fiera di Larino

LARINO. «E' la mia prima fiera da presidente della Regione, così come nel 2019 fui presente alla mia prima volta da sindaco. Abbiamo dato un congruo contributo con l'assessore alla Cultura e all'Agricoltura, perché cultura e agricoltura possono coesistere. Possono fare tante cose buone per il nostro territorio. La 280esima edizione dimostra che il Molise esiste e Larino ne è la prova. Da questa Fiera continuiamo a dare messaggio di speranza e voglia di fare e vogliamo presentarci da questa edizione al futuro per crescere ancora sempre di più per portare la nostra eccellenza fuori dai confini regionali ai cittadini italiani e non. In bocca al lupo per tutto quello che stiamo facendo, con sforzo comune e valore aggiunto».

Sono le parole del presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, che al taglio del nastro della rassegna fieristica d'Ottobre ha ringraziato l'amministrazione comunale di Larino, con accanto a lui il sindaco Giuseppe Puchetti e l'assessore alle Attività produttive Angela Vitiello. Edizione baciata dal sole di questo avvio di autunno mite, che nel pomeriggio di oggi alle 16.30 ha visto inaugurata la 280esima edizione, in una cornice di festa collettiva.

Rappresentanti istituzionali presenti, il sottosegretario al Masaf Patrizio Giacomo La Pietra, il senatore Costanzo Della Porta, l'assessore regionale Salvatore Micone, il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, immortalati tutti assieme nello stand dell'Azienda di soggiorno.

