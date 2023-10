Zero Waste Water: in basso Molise l'economia circolare per il consumo di acqua

LARINO. Un primo confronto per la sigla dell'Accordo per l'attuazione del progetto Zero Waste Water, la prima progettazione di economia circolare per il consumo di acqua.

Firmatari dell'Accordo: il Consorzio di Bonifica del Basso Molise, Fruttagel Molise, la Regione Molise e il Comune di Larino.

Ognuno dei sottoscrittori si impegna al raggiungimento delle finalità dell'intesa, ossia il recupero e la valorizzazione della risorsa idrica, la riduzione del consumo di acqua di processo, utilizzo di impianti idrici a basso impatto ambientale che favoriscano l'insediamento di imprese della filiera agroalimentare molisana.

Con il progetto, si riduce il consumo di acqua di processo, recuperando gli scarichi (erogati secondo norme di legge) della Fruttagel attraverso un nuovo tratto della rete irrigua per condurre lo scarico nella vasca di accumulo in prossimità dell'impresa, dalla quale vasca verrà nuovamente prelevata per rinviarla all'azienda.

I due schemi idrici saranno coadiuvati da sistemi di pompaggio alimentati da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Un eccellente e lungimirante progetto che merita attenzione e divulgazione come un primo esempio fattivo del risparmio integrato di risorsa idrica con energia green e rappresenta un'opportunità concreta per attrarre imprese di trasformazione della produzione agricola, con conseguente aumento dei livelli occupazionali, una possibilità di aumento per implementare progettazioni e certificazioni di produzioni agricole che valorizzano il nostro territorio, una strategia di incremento del PIL per il settore agricolo regionale.