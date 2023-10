Stellantis di Atessa in arrivo 37 lavoratori dalla Slovacchia

ATESSA. Novità alla Stellantis di Atessa (Ex Sevel): "La Direzione aziendale ha comunicato che farà ricorso a 37 lavoratori provenienti dal Plant Trnava (Slovacchia) a partire da lunedì 16 ottobre.

Inoltre sempre da lunedì l'ingresso 27 rimarrà aperto solo nel cambio dei turni, per le uscite anticipate bisogna citofonare o avvisare e attendere che venga il sorvegliante ad aprire, invece per le entrate ritardate si accederà dall'ingresso 25. Per gli addetti del turno centrale l'accesso si effettuerà esclusivamente dall'ingresso 25.

3 addetti alla sorveglianza saranno ricollocati in produzione."

Anche in Fca è previsto l'arrivo di manodopera straniera: "L'azienda ha comunicato che da lunedì arriveranno 10 trasfertisti dalla Slovacchia saranno sul turno centrale per la formazione fino a martedì, da mercoledì sui turni."

Intanto sul fronte uscite volontarie sono migliorati gli incentivi come confermano le sigle sindacali:

"E stata siglata oggi l'intesa con Stellantis che rivede gli incentivi per le future uscite volontarie, modificando in meglio quanto già previsto dall'accordo del 27 febbraio 2023. La nuova intesa sarà operativa fino al 31 dicembre 2023 per tutti i lavoratori per i quali ad oggi la risoluzione del rapporto di lavoro non sia già stata definita con verbale di conciliazione formalizzata in sede sindacale. Innanzitutto ai dipendenti già in possesso dei requisiti per un trattamento pensionistico sarà erogata una somma a titolo di incentivazione all'esodo pari a sei mensilità di retribuzione lorda. Inoltre a coloro che nell'arco di 48 mesi non maturino i requisiti per un trattamento pensionistico, in aggiunta alle condizioni già in essere, sarà erogata un'ulteriore somma a titolo di incentivazione all'esodo pari a tre mensilità di retribuzione lorda. Infine coloro che nell'arco di 48 mesi non maturino i requisiti potranno scegliere di aderire alla clausola "rete di sicurezza".

In tal caso il lavoratore che costituisca un nuovo rapporto di lavoro dipendente (presso società non controllata/collegata dal/al Gruppo Stellantis e non facente parte dei Gruppi Iveco Group, CNH Industrial e Ferraci), nella eventualità di risoluzione di tale nuovo rapporto nel corso del periodo di prova a iniziativa della società che l'ha assunto per fatto non imputabile al lavoratore stesso, potrà essere riassunto dalla società del Gruppo Stellantis previa presentazione della richiesta scritta di riassunzione entro e non oltre 7 giorni dalla data di cessazione del "nuovo" rapporto.

La riassunzione avverrà entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e alle medesime condizioni economiche e normative applicate al momento dell'uscita. Oltre la richiesta di accesso alla clausola, l'ulteriore condizione per l'attivazione della rete di sicurezza è l'accettazione del posticipo della corresponsione degli incentivi e di tutte le spettanze di risoluzione del rapporto. E' importante sottolineare che non ci si potrà avvalere della clausola di sicurezza trascorsi 7 mesi dalla fine del rapporto di lavoro con la società del Gruppo Stellantis."