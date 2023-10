Due nuove rotatorie in via Enzo Ferrari: cambia la viabilità nella zona industriale

TERMOLI. La direzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della valle del Biferno intende operare una modifica della segnaletica stradale verticale e orizzontale, oltre alle conseguenti e necessarie opere annesse, di due intersezioni esistenti a raso a più bracci organizzandole nella tipologia a rotatoria su via Enzo Ferrari, nell’ambito della zona industriale di Termoli.

Un intervento che si rende necessario per disciplinare meglio flussi di mezzi pesanti e di autovetture private dei dipendenti che a migliaia raggiungono ogni giorno le fabbriche e il posto di lavoro. Non è raro, infatti, che avvengano sinistri con feriti, come abbiamo documentato in passato. In particolare, l’ente ha ravvisato la necessità di mettere mano a via Enzo Ferrari, che seppur non appartiene al patrimonio stradale comunale di Termoli, rientrando tale strada nell’ambito territoriale di Termoli, la relativa regolamentazione del traffico, in base alle attuali disposizioni legislative, rientra tra le competenze del Comune di Termoli.

Da qui il provvedimento parimenti indispensabile da parte del dirigente ai Lavori pubblici, l’ingegnere capo Gianfranco Bove, che ha preso in esame il progetto, indicando la modifica alla segnaletica verticale e orizzontale e opere annesse, così come previsto ed indicato negli elaborati di cui al punto precedente, sarà apposta nell’ambito delle attività di competenza del Cosib e secondo le indicazioni dell’ufficio tecnico che provvederà alle necessarie verifiche di legge in materia di segnaletica stradale, rimanendovi unico responsabile anche e soprattutto in ordine al mantenimento in efficienza degli elementi e dei dispositivi segnaletici installati ovvero realizzati.

Il Comune di Termoli è sollevato da ogni responsabilità in merito all’esecuzione dell’intervento in questione e alla fase successiva di gestione e mantenimento in efficienza dei dispositivi ed elementi di segnaletica orizzontale e verticali contemplati dal piano di intervento previsto e prospettato dall’ufficio tecnico del Cosib che ne rimane unico responsabile.