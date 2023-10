Prospettive di sviluppo occupazionale alla Momentive illustrate al sottosegretario La Pietra

TERMOLI. Nella sua visita in provincia di Campobasso, tra la fiera di Larino, Capitaneria di Porto e municipio con gli armatori, il sottosegretario al Masaf Patrizio Giacomo La Pietra è stato in visita anche al nucleo industriale, allo stabilimento Momentive, dove è stata programmata una presentazione aziendale aperta al mondo politico e istituzionale molisano (e non solo).

«Nella mia due giorni in Molise ho proseguito il mio ciclo di appuntamenti con la visita allo stabilimento chimico Momentive di Termoli, che rappresenta un'importante opportunità di lavoro per tanti giovani senza dover lasciare la propria regione».

Un incontro che non ha avuto accesi i riflettori della stampa e anche la componente sindacale è stata rappresentata soltanto dai vertici confederali. Un progetto che si concretizza e rilancia, dunque, come descritto anche in occasione della cerimonia per il 40ennale dello stabilimento, avvenuto il 28 settembre 2022.

Lo stabilimento si specializza negli additivi Niax per schiume poliuretaniche (PU) flessibili e rigide, destinate all’industria dei materassi e degli arredi imbottiti, automobilistica e dell'isolamento energetico.

Alla base della strategia aziendale è stato posto l’impegno a creare soluzioni innovative per un mondo sostenibile, tra cui ad esempio gli additivi per schiume poliuretaniche isolanti utilizzate nell'edilizia e negli elettrodomestici per il miglioramento dell'efficienza energetica; i materassi sottovuoto che consentono di ottimizzare il volume di trasporto e quindi di ridurre l'inquinamento; i catalizzatori a basse emissioni per materassi e sedili per auto che contribuiscono a un prodotto finale più sicuro ed ecologico.