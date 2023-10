"Denso, dopo l'incontro col Ministero verso proroga di 6 mesi della cassa integrazione"

“La richiesta di proroga dovrà esser presentata in tempi brevi da parte dell'azienda ed argomentata ad assicurare un piano di rilancio”

SAN SALVO. Ci sono novità per lo stabilimento sansalvese della Denso, dove la scorsa settimana erano stati palesati dubbi per lo strumento della cassa integrazione per la transizione occupazionale (Leggi).

A tal proposito era stato chiesto un incontro tra la direzione dell’azienda e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che è avvenuto oggi e questo è il resoconto riportato dalla nota dii sindacati e Rsu Denso:

“In data odierna presso lo stabilimento Denso di San Salvo si è tenuta riunione tra la Direzione Aziendale ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, incontro che fa seguito alla nostra urgente necessità di avere chiarimenti in merito allo strumento della Cassa Integrazione.

La riunione con le parti ministeriali conferma quanto da noi evidenziato nei precedenti incontri, l’opportunità di poter richiedere un'ulteriore proroga di 6 mesi di Cigs per crisi di mercato e mancati piani di risanamento.

La richiesta di proroga di ulteriori 6 mesi dovrà esser presentata in tempi brevi da parte dell'azienda ed argomentata ad assicurare un piano di rilancio.

Alla luce dei contenuti dell'incontro odierno ed in attesa di riposte procedurali sulla richiesta della proroga della Cigs nelle prossime settimane convocheremo assemblea dei lavoratori.”