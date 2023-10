“La prevenzione in Molise: sicurezza in testa e nei nuovi investimenti”

CAMPOBASSO. “La prevenzione in Molise: La sicurezza in testa e nei nuovi investimenti”.

Made in Inail fa tappa in Molise mercoledì 18 ottobre, alle ore 9, al Palazzo Gil.

La roadmap dei 23 eventi del “Forum della prevenzione – Made in Inail”, realizzati dalle sedi regionali dell’Istituto, prosegue e fa tappa in Molise, con l’obiettivo di promuovere il confronto tra istituzioni, mondo accademico, enti locali e parti sociali, sul contrasto agli infortuni e alle malattie professionali. Il Forum della prevenzione “Made in Inail” sta attraversando il Paese e giunge a Campobasso in una delle sue tappe.

“La prevenzione in Molise: La sicurezza in testa e nei nuovi investimenti” è il tema al centro dell’evento in programma mercoledì 18 ottobre, dalle 9,00 alle 13,30, a Campobasso presso il Palazzo Gil, in via Milano, 15. I lavori dell’incontro, introdotti dai saluti istituzionali, prevedono interessanti testimonianze di esperti e imprese oltre ad una tavola rotonda che verterà sul tema “Il ruolo delle parti sociali: la prevenzione partecipata”.

Tutti i rappresentanti delle parti sociali, dell’imprenditoria e del mondo accademico, sono stati invitati a dare il proprio contributo al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per far emergere le specificità del territorio molisano e dei suoi principali insediamenti industriali.