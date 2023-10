Migliorati gli incentivi per le uscite volontarie da Stellantis

TERMOLI. Potremmo chiamarle montagne russe Stellantis. Difficile seguire l’evoluzione delle dinamiche sindacali, laddove quella che una volta era una programmazione di lungo periodo oggi vede prevalere una navigazione nel breve termine, per non dire a vista: scotto della globalizzazione e dei suoi eccessi.

Così, nello stesso giorno, Stellantis, ancora dominus del panorama metalmeccanico italiano e molisano, da una parte incentiva l’esodo fuori dal perimetro aziendale e dall’altra favorisce l’acquisto di azioni da parte degli stessi lavoratori. Migliorati gli incentivi per le uscite volontarie, infatti, è stata siglata venerdì scorso dalle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccsl l'intesa con Stellantis che rivede gli incentivi per le future uscite volontarie, modificando in meglio quanto già previsto dall’accordo del 27 febbraio 2023. La nuova intesa sarà operativa fino al 31 dicembre 2023 per tutti i lavoratori per i quali ad oggi la risoluzione del rapporto di lavoro non sia già stata definita con verbale di conciliazione formalizzata in sede sindacale. Innanzitutto ai dipendenti già in possesso dei requisiti per un trattamento pensionistico sarà erogata una somma a titolo di incentivazione all’esodo pari a sei mensilità di retribuzione lorda. Inoltre a coloro che nell’arco di 48 mesi non maturino i requisiti per un trattamento pensionistico, in aggiunta alle condizioni già in essere, sarà erogata un’ulteriore somma a titolo di incentivazione all’esodo pari a tre mensilità di retribuzione lorda.

Infine coloro che nell'arco di 48 mesi non maturino i requisiti potranno scegliere di aderire alla clausola "rete di sicurezza". In tal caso il lavoratore che costituisca un nuovo rapporto di lavoro dipendente (presso società non controllata-collegata al Gruppo Stellantis e non facente parte dei Gruppi Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari), nella eventualità di risoluzione di tale nuovo rapporto nel corso del periodo di prova a iniziativa della società che l’ha assunto per fatto non imputabile al lavoratore stesso, potrà essere riassunto dalla società del Gruppo Stellantis previa presentazione della richiesta scritta di riassunzione entro e non oltre 7 giorni dalla data di cessazione del "nuovo" rapporto. La riassunzione avverrà entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e alle medesime condizioni economiche e normative applicate al momento dell'uscita. Oltre la richiesta di accesso alla clausola, l'ulteriore condizione per l'attivazione della rete di sicurezza è l'accettazione del posticipo della corresponsione degli incentivi e di tutte le spettanze di risoluzione del rapporto.

È importante sottolineare che non ci si potrà avvalere della clausola di sicurezza trascorsi 7 mesi dalla fine del rapporto di lavoro con la società del Gruppo Stellantis». Una opportunità più vantaggiosa che ad esempio allo stabilimento di Termoli potrebbe convincere chi non vede certezze nel prossimo futuro.