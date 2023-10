Con “Quei due sul server” Startup Ignition: accendi la tua idea imprenditoriale

CAMPOBASSO. Dopo il significativo riscontro della 1^ edizione che ha visto 30 giovani, tra studentesse e studenti, mettersi in gioco e superare brillantemente ogni ostacolo durante la loro formazione, il Molise Contamination Lab – l’hub di imprenditorialità ed innovazione dell’Università degli Studi del Molise – promuove la nuova edizione con l’evento “Startup Ignition: Accendi la tua idea imprenditoriale”, programmato giovedì 19 ottobre, alle ore 17, presso l’Auditorium del Palazzo dell’Ex Gil a Campobasso.

Sulla scia dell’efficacia e del riconoscimento avuto con la prima, ci si appresta al lancio ufficiale della II edizione dello Startup Program con l’evento “Startup Ignition: Accendi la tua idea imprenditoriale”, presentato dal professor Michele Modina, Responsabile scientifico del Molise Contamination Lab.

L’obiettivo sarà quello di offrire ad un numero maggiore di aspiranti imprenditori l’opportunità di immergersi nel mondo affascinante delle startup e del digitale.

Di spicco i testimonial dell’evento che hanno accettato l’invito del Molise Contamination Lab per condividere le loro esperienze e le strategie di successo nel campo digitale, fornendo preziosi consigli pratici per trasformare le idee imprenditoriali in realtà concrete e sostenibili.

Si tratta dei due molisani creatori del canale YouTube “Quei due sul server”, che vanta un pubblico di oltre 700k iscritti, Mario Palladino e Nicola Palmieri.

La serata sarà impreziosita dalla Premiazione Start Cup Molise-PNI Cube, un riconoscimento dato solo alle startup più innovative e promettenti della regione.

Di seguito il link per iscriversi gratuitamente all'evento.

https://tinyurl.com/QDSS-C-Lab.