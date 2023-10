Al via la seconda fase del Progetto Agrismart dedicato al biologico

CAMPOBASSO. Al via la seconda fase del Progetto Agrismart. Dopo aver incontrato migliaia di soci imprenditori agricoli nei primi mesi dell’anno, il Progetto riprende con una serie di nuovi eventi sia pratico-dimostrativi, che teorici con seminari a tema in varie aziende della regione. Ideato in collaborazione fra Coldiretti Molise, un ente di formazione e Impresa Verde Molise srl, la Società di servizi di Coldiretti Molise, Agrismart è un Progetto presentato nell’ambito dell’avviso pubblico Psr 2014-2020 Misura 1. Sottomisura 1.2, Intervento 1.2.1 Attività “dimostrative” e “informative” mirante a fornire supporto informativo alle aziende agricole e zootecniche che operano in regione. Il Progetto si compone di una parte “informativa”, mediante 7 seminari, e una “dimostrativa” che prevede 15 eventi in aziende agricole molisane. Le tematiche che saranno affrontate, sia nella loro parte teorica in aula che pratica nelle visite aziendali, sono: l’ambiente, l’innovazione ed i cambiamenti climatici.

Nella fase che prenderà il via domani, 19 ottobre, gli imprenditori coinvolti parteciperanno a sessioni pratiche di dimostrazione delle tecniche di gestione dell’agricoltura biologica presso le aziende: L’Opera Società Agricola Biodinamica “Di Vaira” srl di Petacciato, la cantina “VI.NI.CA” srl di Ripalimosani e la società agricola a responsabilità limitata “Nutfruit Italia” di Monteroduni (Is). Tutti gli incontri si apriranno alle ore 09.00 per concludersi alle ore 13.00. L’attività formativa in azienda vuole fornire agli imprenditori partecipanti le conoscenze indirizzate al miglioramento della qualità ambientale e alla conservazione della biodiversità; delle tecniche di agroecologia per migliorare la fertilità del suolo e la ritenzione idrica e per ridurre l’erosione dei terreni.

Il primo seminario, previsto per venerdì 27 ottobre nella sala conferenze di Coldiretti Molise in via L. d’Amato n° 15 a Campobasso, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 avrà invece come tema “Benefici ambientali dell’agricoltura biologica”. Rivolto prevalentemente ai soggetti che hanno manifestato particolare interesse alla tematica delle coltivazioni biologiche, questo incontro potrà essere seguito anche in videoconferenza, su piattaforma WEB messe a disposizione per l’occasione. L’incontro su detta tematica, cui sono stati invitati anche i vertici dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, vedrà la partecipazione del Presidente e del Direttore regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa e Aniello Ascolese, dei funzionari responsabili delle aree Tecnica, Economica, della Politica agricola comune (Pac) e del Centro assistenza agricola (Caa) di Coldiretti, nonché del Prof. Antonio De Cristofaro, ordinario di Entomologia agraria presso l’Unimol, e dal Prof. Filippo De Curtis, associato di Patologia vegetale presso la stessa Università. Gli argomenti che verranno affrontati riguarderanno: l’agricoltura biologica, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica; la gestione dei patogeni in agricoltura biologica all’interno delle diverse filiere.