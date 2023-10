Lo "schiaffo" europeo alla pesca, verso lo stato di agitazione della categoria

TERMOLI. Ultimo giorno di attività ittica settimanale per chi oggi non ha deciso di ormeggiare le imbarcazioni in banchina già dalla serata di ieri, visto che nel periodo delle prime dieci settimane successivo al fermo biologico occorre osservare le norme tecniche, disposizione ministeriale che riduce lo sforzo di pesca da 4 a tre giorni nei primi due terzi dell'autunno.

Con gli armatori che saranno rientrati tutti, si comincerà a discutere anche a terra del da farsi dopo lo "schiaffo" ricevuto dal Parlamento europeo, con l'approvazione del testo del Regolamento Controlli, che impone una serie di misure stringenti, tra cui l'obbligo delle telecamere a bordo e altre prescrizioni che andranno a complicare ulteriormente il lavoro a bordo dei pescherecci.

Informalmente, il conciliabolo è già partito tra gli stessi imprenditori della pesca e le associazioni di categoria, che di fatto sono in stato di agitazione, ora si attendono notizie anche dalle altre marinerie dell'Adriatico, per decidere quali forme di proteste organizzare e attuare.

Ma non è semplice, già in questo periodo, come detto, le uscite in mare sono ridotte, per cui non c'è molto spazio a forme clamorose di dissenso, come avvenuto ad esempio nella primavera 2022, più in linea probabilmente con le iniziative di sensibilizzazione dello scorso giugno.