A giorni l'udienza del Sib in Cassazione: «Urgente un intervento chiarificatore del governo»

TERMOLI. Il Sib-Confcommercio non molla affatto la presa. Incassata la mappatura che rivela solo un terzo delle aree demaniali in concessione, ora si va in pressing sul Governo per finalizzare l’opera di tutela degli operatori. Di questo si è discusso nell'ultima Giunta nazionale del Sib, martedì scorso, in cui è stato chiesto che i comuni evitino di emanare atti che sarebbero immediatamente impugnati. «Urgente un intervento chiarificatore del governo».

«Si è riunita a Roma la Giunta nazionale del Sib per esaminare la situazione e valutare le iniziative sindacali conseguenti. Chiarito lo stato del contenzioso giudiziario e in modo particolare quello davanti alla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite la cui udienza di discussione è stata fissata per il prossimo martedì 24 ottobre. Manifestata grande unanime preoccupazione per l'assenza di un intervento del Governo chiarificatore per gli Enti concedenti (Autorità di sistema Portuale e Comuni). Decise iniziative nei confronti dei Comuni per evitare che adottino atti che sarebbero solo fonte di un contenzioso certo e dannoso per gli Enti medesimi.

Esaminato infine il processo di riorganizzazione del Sib per meglio affrontare le prossime gravose incombenze. Nei prossimi giorni vi sarà inviata una dettagliata circolare illustrativa», ha precisato il presidente nazionale, Tonino Capacchione.