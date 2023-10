Performance top nella finanza, Emilio Izzo premiato a New York

NEW YORK. Prestigioso riconoscimento per il manager molisano Emilio Izzo in qualità di presidente di Finabaco, società specializzata nella mediazione creditizia. Nel consesso eccellente del Marriott di New York, che ha riunito alcuni tra i principali attori delle finanze internazionali, l’istituto finanziario guidato da Izzo è stato premiato con un riconosciuto che ne certifica lo status di società tra le più performanti in Italia nel settore del credit protection.

Riconoscere gli sforzi, la qualità e i risultati di chi lavora nel settore della finanza: questo è l’impegno di CheBanca e MetLife, promotrici dell’evento nel cuore di Times Square a New York. “Ringrazio le due società organizzatrici non solo per aver premiato il nostro lavoro – commenta Izzo - ma anche per l’attività di grande qualità svolta nella promozione e valorizzazione delle eccellenze del comparto finanza. Essere presenti in quel contesto è stata un'esperienza straordinaria e un momento di grande fierezza per noi. È un riconoscimento straordinario che rafforza la nostra reputazione e attesta l'efficacia delle strategie di business e l'impegno di tutto il team. Questo premio non sarebbe arrivato senza l'apporto dell’intera squadra di lavoro.

“Oggi siamo pronti e ancora più motivati: per noi è una spinta notevole verso il perseguimento degli obiettivi aziendali. Con rinnovata determinazione – conclude Izzo - lavoreremo per rafforzare l’offerta di servizi finanziari di alta qualità e creare valore per i nostri clienti”.